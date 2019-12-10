Новая игровая консоль Xbox будет слабее, чем Sony PS4 Pro

Теперь же, похоже, что консоль действительно существует, так как появились новые подробности. Источник сообщает, что Lockhart будет основана на восьмиядерном процессоре с частотой около 3,5 ГГц, а производительность (GPU) достигнет 4 TFLOPS. И вот тут появляются вопросы, так как производительность Xbox One X — 6 TFLOPS, и даже PS4 Pro мощнее — 4,2 TFLOPS.

То есть современные консоли, вышедшие несколько лет назад, мощнее новой Xbox, которая появится лишь в конце 2020 года. К тому же возникает вопрос с новыми играми, которые должны будут разрабатываться в том числе с учетом существования второй маломощной (по меркам нового поколения) консоли. Впрочем, пока это лишь размышления.