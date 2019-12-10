Новая игровая консоль Xbox будет слабее, чем Sony PS4 Pro

Несколько дней назад появилась информация о том, что Microsoft все же готовит вторую приставку Xbox нового поколения, которая скрывается за кодовым именем Lockhart. Такие слухи появились еще в прошлом году, но затем были опровергнуты, пишет Ixbt.com.
Теперь же, похоже, что консоль действительно существует, так как появились новые подробности. Источник сообщает, что Lockhart будет основана на восьмиядерном процессоре с частотой около 3,5 ГГц, а производительность (GPU) достигнет 4 TFLOPS. И вот тут появляются вопросы, так как производительность Xbox One X — 6 TFLOPS, и даже PS4 Pro мощнее — 4,2 TFLOPS.
То есть современные консоли, вышедшие несколько лет назад, мощнее новой Xbox, которая появится лишь в конце 2020 года. К тому же возникает вопрос с новыми играми, которые должны будут разрабатываться в том числе с учетом существования второй маломощной (по меркам нового поколения) консоли. Впрочем, пока это лишь размышления.
Что же касается основной модели Scarlett, она получит такой же CPU с чуть большей частотой, 16 ГБ ОЗУ, из которых для игр будут доступны 13 ГБ, и также GPU с производительностью в 12 TFLOPS. То есть прирост относительно Xbox One X будет двукратным, а относительно Xbox One S новая консоль будет быстрее более чем в восемь раз!