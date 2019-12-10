Литовцам легче купить себе квартиру, а в Риге мало новостроек

Согласно индексу Swedbank, доступность квартир улучшилась за первые девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года только в Вильнюсе, где увеличение чистой заработной платы (14,5%) было в три раза быстрее, чем повышение цен на квартиры (5%). Рост цен на квартиры был самым быстрым в Риге за первые девять месяцев этого года, где цены на квартиры выросли на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а чистая заработная плата увеличилась на 7%. Среди балтийских столиц в третьем квартале жилье осталось самым доступным в Риге, где на долю домов советского периода приходится большая доля сделок, а доля новых квартир в сделках скромная.