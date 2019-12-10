Коалиционные партии представили законопроект об отмене аптечной реформы

Законопроект будет обсуждать социальная комиссия Рийгикогу. Поправки к нему между первым и вторым чтениями смогут предложить депутаты, комиссии и фракции.

Как предусматривает принятая пять лет назад аптечная реформа, с 1 апреля 2020 года аптеки не могут принадлежать оптовым продавцам лекарств и все аптеки на 51 процент должны принадлежать провизорам. Этот план поддерживает палата провизоров. Представляющее принадлежащие оптовым торговцам аптечные сети Эстонское объединение аптек (EAÜ) считает, что аптечную реформу в ее нынешнем виде нельзя проводить.

По словам председателя комиссии по социальным делам Тыниса Мельдера, данный законопроект поможет сохранению аптечного рынка в его нынешнем виде, обеспечит доступность лекарств и предотвратит закрытие нескольких сот аптек. «На приведение рынка аптек в соответствие с требованиями нового закона был дан пятилетний период. За четыре месяца до своего вступления в силу закон не начал работать», – пояснил Мельдер.

Согласно поданному сегодня законопроекту, ограничения, которые могли привести к проблеме с доступностью медикаментов и с функционированием аптечного рынка, не вступят в силу. Кроме того, в городах с населением менее 4000 человек для аптек будут действовать упрощенные правила.

«Понятно, что в течение оставшегося до вступления в силу реформы времени, провизоры не начнут массово скупать аптеки. И вступление в силу закона в его первоначальном виде повлекло бы за собой резкое сокращение числа аптек. Это несет в себе существенные риски для здоровья населения», - подчеркнул глава комиссии.