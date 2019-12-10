Полиция просит помощи в поисках 46-летнего Станислава

Полиция обратилась за помощью в поисках 46-летнего Станислава, которого родные в последний раз видели в Тарту 23 ноября.
В полиции сообщили, что Станислав и раньше покидал дом на длительное время, но всегда возвращался. «Когда он ушел из дома в ноябре, никто не заподозрил ничего плохого. Поскольку мужчина к сегодняшнему дню так и не объявился, родные решили обратиться за помощью в полицию», - сообщил тартуский полицейский Арно Китс. Последние три недели мобильный телефон пропавшего Станислава был выключен.
Ранее полиции неоднократно находила Станислава либо в состоянии алкогольного опьянения лежащим на земле. Также он иногда получал при падении травмы, что не позволяло ему подняться с земли.
Полиция проверила больницы и полицейские участки, но Станислава там не было. Также стражи правопорядка заглянули в ночлежки, где пропавший иногда бывал.
Станислав может быть одет в серую куртку, синие джинсы и кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о Станиславе, просят звонить по телефону 112.