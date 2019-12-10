Вт, 10.12.2019
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Полиция просит помощи в поисках 46-летнего Станислава

Станислав.

ФОТО: Politsei

Полиция обратилась за помощью в поисках 46-летнего Станислава, которого родные в последний раз видели в Тарту 23 ноября.

В полиции сообщили, что Станислав и раньше покидал дом на длительное время, но всегда возвращался. «Когда он ушел из дома в ноябре, никто не заподозрил ничего плохого. Поскольку мужчина к сегодняшнему дню так и не объявился, родные решили обратиться за помощью в полицию», - сообщил тартуский полицейский Арно Китс. Последние три недели мобильный телефон пропавшего Станислава был выключен.

Ранее полиции неоднократно находила Станислава либо в состоянии алкогольного опьянения лежащим на земле. Также он иногда получал при падении травмы, что не позволяло ему подняться с земли.

Полиция проверила больницы и полицейские участки, но Станислава там не было. Также стражи правопорядка заглянули в ночлежки, где пропавший иногда бывал.

Станислав может быть одет в серую куртку, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Станиславе, просят звонить по телефону 112.

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