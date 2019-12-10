Прокурор потребовал приговорить Гулевича к 12 годам тюрьмы и выслать его из страны

По мнению госпрокурора Вахура Верте, вина российского гражданина Гулевича (59), обвиняемого в создании преступной группировки и и руководстве ею доказана и его следует приговорить к 12 годам лишения свободы. Прокурор также заявил, что после отбывания срока заключения Гулевича следует выслать из Эстонии и на 10 лет запретить ему въезд в страну. Прокурор также предложил конфисковать у Гулевича полученные преступным путем средства в размере 141 000 евро.

Защитник Гулевича Владимир Садеков заявил, что вина его подзащитного не доказана и его следует полностью оправдать. Кроме того, по словам адвоката, нет указаний на то, что Гулевич может представлять опасность для Эстонской Республики, поэтому не оправдано и требование прокурора выслать его из страны.

По мнению прокурора, Александра Козлова следует также признать виновным в руководстве группировкой и приговорить к 12 годам лишения свободы, добавив к этому сроку назначенный в соответствии с предыдущим решением суда и пока не исполненный срок в 4 года — это значит, что в целом срок наказания должен составить 16 лет тюрьмы. По мнению прокурора, у Козлова следует конфисковать 50 000 евро.

По мнению прокурора, виновными в участии в преступной группировке следует признать Илью Дровняшина, Александра Полеху, Андреса Ильма, Ильгама Рагимова, Константина Карцева, Андре Васкина и Романа Грибовского. Прокурор предлагает приговорить их к тюремным срокам от 6 до 14 лет, а также конфисковать у Дровняшина 46 000 евро и у Полехи 36 000 евро.

Защитники всех обвиняемых заявили, что вина их клиентов не доказана и их следует полностью оправдать. Процесс достиг стадии последнего слова обвиняемых, после которого суд назначит время провозглашения приговора.

В рамках этого же дела ранее в порядке согласительного производства шестеро мужчины были приговорены к срокам от четырех до восьми лет тюрьмы.

Согласно обвинению, Кемеровская ОПГ занималась в основном наркопреступлениями и рэкетом, а также предлагала крышу лицам с преступным прошлым и настоящим, которым группировка за плату обеспечивала защиту в случае возникновения проблем.

В рамках возбужденного в начале 2016 года уголовного дела эстонские полицейские в сотрудничестве со своими испанскими коллегами летом 2017 года задержали в Эстонии и в Испании четверых подозреваемых, в их числе и руководившего ОПГ Вячеслава Гулевича. По решению суда все четверо были взяты под стражу.

«Организованную преступность отличает очень высокий уровень конспирации — сами руководители ОПГ преступления не совершают, а члены группировки делают все для того, чтобы их деятельность и связи между ними были максимально скрытыми. Это означает, что сбор доказательств идет по крупицам и требует много времени», - сообщил Верте ранее.

Руководитель службы Центральной криминальной полиции Аго Лейс ранее отмечал, что передачей в суд материалов на членов Кемеровской преступной группировки правоохранительные органы дают организованной преступности сильный сигнал.

«Мы вели основательную работу в течение полутора лет прежде, чем задержали подозреваемых. Мы видели, что имеем дело с группировкой, имеющей немалую власть, в которой четко распределены задачи и роли. Но несмотря на стремление преступников сохранить конспирацию и остаться незамеченными, мы до них все же добрались и сумели найти достаточно доказательств, подтверждающих совершенные ими наркопреступления», - пояснил Лейс.