Rus.Postimees поддерживает Нарвский благотворительный танцевальный марафон в помощь приюту Päite

Благотворительный двухчасовой танцевальный марафон начнется 23 декабря в 18:00 на втором этаже нарвского центра Objekt по адресу Линда, 2. Участников ждут зажигательные ритмы и танцы от зумба-инструкторов из Нарвы, Тарту и Кохтла-Ярве. Принять участие в мероприятии может каждый, вне зависимости от уровня физической подготовки и танцевальных способностей, ведь зумба – это, прежде всего, отличное настроение.

Регистрация на марафон будет проходить на месте, а плата за участие составит от 5 евро (при желании участники смогут внести и более крупные суммы). Между участниками пройдет розыгрыш подарков от спонсоров, в том числе памятных и ценных призов от Rus.Postimees.

Желающие помочь и просто зрители тоже могут внести свою финансовую лепту в общее дело, а все собранные средства будут переданы на месте некоммерческому обществу Ayuda.

НКО Ayuda уже больше семи лет спасает и помогает животным, нуждающимся в заботе, любви и новом доме. “Все началось с лошадей, так появился первый в Эстонии приют для них. В дальнейшем помощь начали получать собаки, кошки и другие домашние животные. На данный момент к нам попадают и дикие животные”, - описывает историю создания Ayuda руководитель приюта Ксения Клочкова. Для содержания всех подопечных, на базе приюта был создан мини-зоопарк – Päite loomapark, в котором можно увидеть и даже пообщаться с самыми разнообразными животными.

Организаторами благотворительного мероприятия выступает команда нарвских инструкторов Zumba Fitness. Мероприятие помимо нашего портала Rus.Postimees поддерживают мультимедийный центр Objekt, Нарвский театральный центр Vaba Lava, ООО Linda 2, спортивный клуб MyFitness, Нарвский колледж ТУ, RealMedvedev Barbershop, спортивный клуб Motus и другие. Между участниками пройдёт розыгрыш подарков от спонсоров. На месте также будет возможно приобрести одежду Zumba® Wear.