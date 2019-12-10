Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

«Он находился в Европе. Пока больше ничего сказать не могу», - сказал собеседник агентства.

В июне 1992 года Лужков стал вторым мэром Москвы после Гавриила Попова. Он руководил городом 18 лет. За эти 18 лет в Москве значительно развилась торговля, стали проходить фестивали меда, а пенсионеры начали получать ежемесячные «лужковские надбавки». В городе восстановили ряд памятников, в том числе храм Христа Спасителя, собор Казанской иконы Божьей Матери на Красной площади, ансамбль Рогожской слободы и Иверские ворота и начали масштабный снос исторических зданий. При нем же началось точечное строительство башен-небоскребов и появился так называемый «лужковский стиль» в архитектуре.

28 сентября 2010 года занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев отправил Лужкова в отставку в связи с утратой доверия. Эта формулировка была применена в России впервые. В конце июля и на протяжении августа в столичном регионе установилась аномальная жара, которую усугубило задымление от горевших в Подмосковье торфяников, смертность в городе значительно возросла. Лужков не сразу прервал отпуск, и СМИ сообщали, что в Кремле были этим недовольны.

После отставки Лужков занимался бизнесом в Калининградской области, его жена, предприниматель Елена Батурина, перебралась в Европу.