Армия США готовится к крупнейшим за последние 25 лет учениям в Европе

Затем в апреле и мае направленные из США солдаты вместе с дислоцированными в Европе 9 000 американскими военнослужащими примут в Европе участие в учениях Defender-Europe 2020 (Защитник Европы), в которых примут участие в общей сложности 37 000 военнослужащих - 29 000 солдат из США и 8 000 американских военнослужащих из союзных государств.

Командующий сухопутными войсками США в Европе (USAREUR) генерал-лейтенант Кристофер Каволи в понедельник заявил в Министерстве обороны США, что требуется 37 000 солдат для участия в предстоящих в Европе с мая по июнь как минимум 10 учениях.

Базирующиеся в США военнослужащие начнут перебрасываться в Европу в феврале, с ними будут перемещены на 4000 км 13 000 единиц военной техники, в том числе танки, артиллерийские орудия и транспорты, отметил генерал.

Это станет серьезным испытанием для логистики железных дорог Балтийских стран, колеи которых уже западноевропейских, а мосты не приспособлены для того, чтобы выдержать 70-тонные американские танки Abrams.

Учения Defender-Europe 20 станут поворотным пунктом военного присутствия США в Европе со времен холодной войны.

Хотя Каволи не упомянул среди целей учений Россию, он отметил, что произведенная в 2014 году Кремлем аннексия изменила многое.

Цель америмканских учений по переброске войск — показать стратегическую боеготовность и оперативную совместимость за счет использования способности вооруженных сил США быстро перебрасывать крупный боеспособный контингент и технику из Соединенных Штатов в Европу и вместе со своими союзниками и партнерами быстро реагировать на потенциальный кризис. Учения «Защитник Европы-2020» подтверждают, что приверженность США НАТО и обороне Европы остается непоколебимой. подчеркнуул Каволи.

«Наша способность переброски сухопутных войск имеет абсолютно принципиальное значение для всего, чего мы хотим достигнуть», – сказал Каволи.