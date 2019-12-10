«Россия сама вырыла себе могилу»: острые реакции на санкции WADA

Вчера, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Портал Rus.Postimees сделал подборку реакций на эти жесткие санкции в отношении российских спортсменов.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в Instagram:
«Решение, которое было принято в Лозанне - удар по всему российскому спорту. Я уверен, что накормленные футболисты и хоккеисты способны пережить эту ситуацию. А вот ребят из других видов спорта искренне жаль. И говорю я про чистых спортсменов. Не про тех, кто употреблял допинг - этих ребят мне не жалко. Я уверен, что справедливость восторжествует, и чистые спортсмены продолжат выступать на международной арене. Если им придется это делать без флага, что поделаешь, - это лучше, чем завершать карьеру и ждать погоды у моря. Я хочу пожелать всем спортсменам терпения, и не терять надежду, что в ближайшие четыре года они смогут наслаждаться гимном страны на пьедесталах.
Что же касается WADA, было бы здорово, чтобы они озвучили имена всех, кто, по их мнению, причастен к допинговому скандалу, и функционеров, и спортсменов, - и дисквалифицировали именно их! А не всех подряд без разбора. Это настоящий беспредел перед честными спортсменами. Такие успешные организации как NHL, NFL вообще не обращают внимания на рекомендации WADA и являются коммерчески самыми успешными спортивными турнирами в мире. Когда надо, они проводят собственные независимые расследования.
Куда же смотрят МОК и другие организации? И еще посмотрите на эту фотографию и призадумайтесь: а они тут при чем?
Решение, которое было принято сегодня в Лозанне - удар по всему российскому спорту. Я уверен, что накормленные футболисты и хоккеисты способны пережить эту ситуацию. А вот ребят из других видов спорта искренне жаль. И говорю я про чистых спортсменов. Не про тех, кто употреблял допинг - этих ребят мне не жалко. Я уверен, что справедливость восторжествует и чистые спортсмены продолжат выступать на международной арене. Если им придется это делать без флага, что поделаешь, - это лучше, чем завершать карьеру и ждать погоды у моря. Я хочу пожелать всем спортсменам терпения, и не терять надежду, что в ближайшие 4 года они смогут наслаждаться гимном страны на пьедесталах. Что же касается WADA, было бы здорово, чтобы они озвучили имена всех, кто по их мнению причастен к допинговому скандалу, и функционеров, и спортсменов, - и дисквалифицировали именно их! А не всех подряд без разбора. Это настоящий беспредел перед честными спортсменами. Такие успешные организации, как NHL, NFL вообще не обращают внимания на рекомендации WADA и являются коммерчески самыми успешными спортивными турнирами в мире. Когда надо, они проводят собственные независимые расследования. Куда ж смотрят МОК и др. организации? И ещё посмотрите на эту фотографию и призадумайтесь: А ОНИ ТУТ ПРИ ЧЕМ? ОНИ ЧЕМ ПРОВИНИЛИСЬ???? И тут же вспомните про астматиков норвежцев биатлонистов, про армстронга, про американца Майкла фелпса, про американскую сборную по гимнастике....и так далее! Это что пришло в голову сразу, уверен, там длинная цепочка! Им ничего! Мы все равно круче всех остальных и это переживем!!!! Мы умеем побеждать в войнах! И ЭТУ ВОЙНУ МЫ ТОЖЕ ВЫИГРАЕМ, ПОТОМУ ЧТО МЫ РУССКИЕ ❗️❗️❗️ #россия @aleksandrastepanova @jmedvedevaj @ivan_bukin_ @dimakozlovski @aleksandraboikova @avtrusova @azagitova @victoria_sinitsina @nikita_katsalapov @_tarasova_evg @morozov_v92 @anna__shcherbakova_ @aliona_officialnew @alexander.samarin @dmitry_aliev
Они чем провинились? И тут же вспомните про астматиков норвежцев биатлонистов, про Армстронга, про американца Майкла Фелпса, про американскую сборную по гимнастике и так далее! Это что пришло в голову сразу, уверен, там длинная цепочка! Им ничего! Мы все равно круче всех остальных и это переживем! Мы умеем побеждать в войнах! И эту войну мы тоже выиграем, потому что мы русские».
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин в Instagram:
«Решение WADA, к сожалению, не стало неожиданным. Это огромный удар по нашему спорту, которому сейчас предстоят очень непростые времена. В сложившихся обстоятельствах больше всего меня беспокоит судьба чистых спортсменов, которым придется доказывать свое право выступать на международных соревнованиях не только на стадионах, но и в кабинетах спортивных функционеров.
Я очень надеюсь, что будут предприняты все возможные шаги для того, чтобы защитить спортсменов. Однако все мы помним, как было перед Играми-2018 – никто со стороны МОК нам ничего не объяснил и шанса защитить себя фактически не дал.
У нас есть время для того, чтобы подать апелляцию. Я понимаю, что шансов немного, но за свой флаг нужно биться до конца».
Сегодняшнее решение ВАДА, к сожалению, не стало неожиданным. Это огромный удар по нашему спорту, которому сейчас предстоят очень непростые времена. В сложившихся обстоятельствах больше всего меня беспокоит судьба «чистых» спортсменов, которым придется доказывать свое право выступать на международных соревнованиях не только на стадионах, но и в кабинетах спортивных функционеров. Я очень надеюсь, что будут предприняты все возможные шаги для того, чтобы защитить спортсменов. Однако все мы помним, как было перед Играми-2018 – никто со стороны МОК нам ничего не объяснил и шанса защитить себя фактически не дал. У нас есть время для того, чтобы подать апелляцию. Я понимаю, что шансов немного, но за свой флаг нужно биться до конца.
Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева в Instagram:
«Вчера оборвали телефон после вынесенного решения исполкома WADA!
Сказать что это полная неожиданность, не приходиться. На положительный результат никто не надеялся, благодаря вбросам информации в прессу две недели назад. Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать все, как есть, или оспаривать решение в КАС, будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо и станет отправной точкой к действию.
Комиссия спортсменов WADA в своем выступлении перед принятием решения исполкома WADA призывала отстранить коллективно всех российских спортсменов и никого не допустить до ОИ в Токио. Мне сложно понять, защищает ли права наших чистых спортсменов решение исполкома WADA, давая возможность нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом.
Как вы думаете? А какое решение будет правильным по вашему мнению, оспаривать решение WADA в КАС или принимать его так, как есть?»
Вчера оборвали телефон после вынесенного решения Исполкома ВАДА! ⠀ Сказать что это полная неожиданность, не приходиться. На положительный результат никто не надеялся, благодаря вбросам информации в прессу две недели назад. Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать всё как есть или оспаривать решение в КАС, будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо и станет отправной точкой к действию. ⠀ Комиссия спортсменов ВАДА в своём выступлении перед принятием решения исполкома ВАДА, призывала отстранить коллективно всех российских спортсменов и никого не допустить до ОИ в Токио. ⠀ Мне сложно понять, защищает ли права наших чистых спортсменов решение исполкома ВАДА, давая возможность нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом. ⠀ Как вы думаете? ⠀ А какое решение будет правильным по вашему мнению, оспаривать решение ВАДА в КАС или принимать его как есть? ⠀ Yesterday cut off the phone after the decision of the Executive Committee of WADA! ⠀ To say that this is a complete surprise, do not have to. No one hoped for a positive result, thanks to the stuffing of information in the press two weeks ago. The sanctions are cruel, unjust, egregious and murderous for Russian sport. To accept things as they are or challenge the decision at CAS, we will decide collectively. Soon we will have the Council of RUSADA, whose decision on this issue, apparently, will be the starting point for action. ⠀ The WADA athletes commission in the performance before decision-making of Executive Committee of WADA, called to suspend collectively all Russian athletes and to allow nobody to compete at the Olympic Games in Tokyo. ⠀ It is difficult for me to understand whether the decision of the WADA Executive Committee protects the rights of our clean athletes by allowing our athletes to compete under a neutral flag. ⠀ What do you think? ⠀ And what decision would be correct in your opinion, to challenge the decision of WADA in CAS or to accept it as is?
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что российская сторона будет оспаривать в спортивном арбитраже в Лозанне решения ВАДА.
Отвечая на вопрос «Интерфакса», будет ли российская сторона обращаться в спортивный арбитраж в Лозанне, Журова сказала: «Сто процентов, конечно. Надо бороться за спортсменов».
«Спортсмены не виноваты вообще в этой истории, которые и так оказались „полузабаненными“ все это время, то они с флагом выступают, то они с флагом не выступают, то они едут на Олимпиаду, то не едут на Олимпиаду», - заявила Журова. Она отметила, что необходимо еще подождать реакции РУСАДА.
Экономист, социолог и политический деятель Владислав Иноземцев в Facebook:
«Решение WADA относительно отстранения России от международных соревнований было ожидаемым – и справедливым. Можно сколько угодно говорить о заговорах, но тогда стоило бы найти тех „заговорщиков“, которые долгие годы подменяли пробы в московских лабораториях, а потом уже раскрывать рот. Однако, хотя случай России является единичным и свидетельствует не столько о кризисе в мировом спортивном движении, сколько о наших внутренних проблемах, есть, на мой взгляд, один аспект, над которым стоило бы задуматься.
Насколько важен в спорте фактор флага? Чего добиваются спортсмены больше – опередить соперников на корте (ринге, татами, катке, стадионе, хоккейной площадке, футбольном поле) или подчеркнуть величие страны? Я могу ошибаться, но мне кажется, что с каждым годом роль и значение второго фактора ослабевают. Самые знаменитые спортсмены сегодня представляют сначала себя, потом (весьма часто) клуб, и только в последнюю очередь – государство. Характерно также, что масштабные международные соревнования сейчас все чаще проводятся в странах, крайне озабоченных „суверенитетом“ и „положением в мире“, в то время как в Европе, например, они расползаются по разным юрисдикциям, как тот же Чемпионат по футболу 2020 г. Конечно, соревнования национальных сборных вызывают большой ажиотаж, но не нужно воспринимать это как нечто данное навеки.
Олимпийская хартия утверждает, что спорт должен быть вне политики – но для этого нужно его разгосударствление, причем во всемирном масштабе. На белом олимпийском полотнище начертаны пять колец, олицетворяющие пять континентов Земли. Почему бы именно им не сходиться на спортивных аренах? Хотя в этом случае результат будет весьма предсказуем: если даже на Олимпийских играх когда-то выступит единая команда Европейского союза, то ей будут гарантированы более трети всех медалей, если судить по результатам последних шести летних олимпиад, и около половины, если говорить о зимних Играх. Европа же в целом всегда будет недосягаемой для своих спортивных соперников, даже если не учитывать Россию как ее составную часть. В любом случае, если соревноваться будут люди, не связанные со своими национальными правительствами и не зависимые от них, общая ситуация в мировом спорте радикально изменится. При этом замечу, это изменение никак не уязвит спортсменов: большинство из них зарабатывает сегодня не на призовых, а на рекламе, да и сами призовые обычно назначаются спонсорами и коммерсантами, а вовсе не государствами. Подарки иностранных машин национальным чемпионам – сугубо российская традиция на сегодняшний день.
Спорт – это соревнование великих в своей индивидуальности или крепких своим командным духом людей. Это праздник человеческих способностей, а не государственных лоббизмов. И чем меньше в нем будет государственного, тем меньше будет оснований для скандалов наподобие только что случившегося и тем меньше неожиданностей будет поджидать спортсменов, зачастую совершенно не виноватых в том, что тронувшиеся умом спецслужбисты решили заработать новые звезды на погонах весьма нетрадиционным способом. Только если государственная оболочка спорта уйдет в историю, исчезнет давно уже ставшее гротескным разделение спортсменов на профессионалов и любителей, никто не станет покрывать использующих допинг атлетов, забудутся все заговоры и политические игры. Мне кажется, что именно к этому в течение ближайших десятилетий неизбежно должны будут прийти если не спортивные функционеры, то сами спортсмены и их поклонники.
Современная организация мирового спорта родилась в эпоху суверенитетов и военно-политического соперничества, став развитием и дополнением этих процессов. Убогость образа современной России после решения WADA отражает, прежде всего, неадекватный характер устаревшей трактовки политических интересов и их столкновение с интересами спортсменов, которые – наряду с фанатами и зрителями – должны быть единственными значимыми актерами глобального атлетического движения».
Думская фракция ЛДПР после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) призывает российских спортсменов участвовать во всех международных соревнованиях и не отказываться выступать под нейтральным флагом, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
«Фракция ЛДПР призывает всех спортсменов России ехать и побеждать на Олимпиаде и любых других международных соревнованиях, даже если это будет возможно только под международным флагом», - заявил Жириновский РИА Новости.
«Главное - это победа, а с флагами потом разберемся. Все и так знают, какую страну вы представляете. А всем, кто нам палки в колеса ставит, за это еще придется ответить. А пока не нужно унывать или опускать руки. Наоборот - будьте злее и громите соперников всем назло. С вами вся страна, весь русский мир», - добавил депутат.
Президент России Владимир Путин напомнил WADA об Олимпийской хартии и римском праве, передают «Ведомости».
«Нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности, и то, что я вижу сразу: нет претензий к ОКР (Олимпийскому комитету России. – «Ведомости»), а если нет претензий, значит, Россия должна выступать под своим флагом», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель. Путин отметил, что у России есть право подать апелляцию на решение WADA, но вопрос об этом пока не решен.
Он подчеркнул, что коллективные наказания для спортсменов неприемлемы с точки зрения права. «Любое наказание, так повелось еще со времен Римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом», – заявил Путин. По мнению российского президента, в основе решений о коллективных наказаниях для спортсменов лежат не интересы мирового спорта, а «соображения политического характера».
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков считает, что российским спортсменам будет сложно доказать свою невиновность из-за манипуляций с базой данных Московской лаборатории.
«Российские фальсификации и мошенничество продолжались в 2019 году, даже когда Россия была под пристальным вниманием. Как обычно, Россия проигнорировала собственные обещания и обязательства по отношению к чистому спорту. Московская LIMS, уникальная база данных из моей лаборатории, подверглась манипуляциям. Тонны файлов и результатов были удалены. После всего этого кто может сказать, есть ли в России чистые спортсмены, если потеряны важные данные? Россия сама вырыла себе могилу и разрушила шансы любого чистого русского спортсмена на участие в соревнованиях. Если файлы были удалены, как спортсмен сможет доказать свою невиновность?» – цитирует Родченкова портал Sports.ru.
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный фильмами-расследованиями о допинге в российском спорте, комментируя решение WADA, заявил в интервью Sports.ru, что Россия всегда хочет быть жертвой: «Но нет, жертвы – это чистые спортсмены, жертвы российской допинговой системы».
«Я согласен с тем, что другие страны также имеют серьезные проблемы с допингом, но если сравнить масштаб этой системы, поддерживаемой в России государством, с чем-то подобным в других странах, то можно заметить очень большую разницу. В России в эту систему вовлечены сотни, тысячи спортсменов, - продолжил Хайо Зеппельт. - Это можно сравнить с тем, что было в моей стране – Восточной Германии в 70-80-х годах. Масштаб примерно такой же. И когда говорят, что в других странах тоже кто-то, например, пропускает тесты, то могу сказать, что это все равно несравнимо с государственной системой допинга, доказанной в том числе манипуляциями».