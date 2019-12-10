Вт, 10.12.2019
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  • Эксперт: покупатели не могут устоять перед новой недвижимостью

Эксперт: покупатели не могут устоять перед новой недвижимостью

Новые квартиры в квартале Ноблесснера.

ФОТО: Noblessner

Если посмотреть на статистику продаж квартир в Таллинне за последние годы, сделки с новыми квартирами составляют стабильные 30% от общего объема. По данным Kodustiil и портала недвижимости City24, хотя средняя цена на квартиры растет, до снижения спроса еще далеко.

«Основным фактором, который может снизить спрос, является продолжающийся рост цен», - говорит член правления Domus Kinnisvara Рауль Рейно.

По его словам, мы можем бесконечно говорить о макроэкономических или политических последствиях для рынка недвижимости и о политике банков, но и в долгосрочной перспективе трудно противостоять стремлению покупателей к новой недвижимости, поскольку людям просто нравится слово «новая».

«Именно это слово вызывает эмоции и заставляет их принимать решение о покупке», - объясняет Рейно.

Консультанты Domus Kinnisvara заметили, что сегодня практически никто не покупает для себя квартиры, которые нуждаются в капитальном ремонте. Такие квартиры покупают только спекулянты и мелкие инвесторы, которые ремонтируют такие квартиры и вновь перепродают их.

«Молодежь целенаправленно выбирает новые квартиры, потому что их не привлекает участия в сборе денег в ремонтный фонд», - говорит Рейно.

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