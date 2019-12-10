Вт, 10.12.2019
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  • Редкое предложение: на берегу моря в Вилсанди ждет покупателя старинная вилла

Редкое предложение: на берегу моря в Вилсанди ждет покупателя старинная вилла

ФОТО: KV.EE

Выставлена на продажу полностью реновированная вилла, построенная еще в XIX веке в самой западной точке Сааремааcкого уезда - на острове Вилсанди, передает Kodustiil

Построенный в 1870 году для смотрителя вилсандиского маяка дом полностью реновирован в 2012 году. 

ФОТО: KV.EE

Находящийся на территории национального парка Вилсанди дом отапливается с помощью солнечных батарей и после реновации представляет собой образец современного экономичного жилья со всеми современными удобствами.

ФОТО: KV.EE

В доме площадью 256 квадратных метров семь комнат. Каминный зал с верандой занимает 56 м2 и конференц-зал - 32,9 м2 вмещают до 75 человек. 

ФОТО: KV.EE

При ремонте и отделочных работах использованы только натуральные материалы, например, глиняная штукатурка. Благодаря этому в доме прекрасный микроклимат. Общие расходы на содержание виллы - всего 1200 евро в год. 

Подробный рассказ об интересном объекте и много фотографий находятся на странице портала недвижимости KV.EE.

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