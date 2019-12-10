Редкое предложение: на берегу моря в Вилсанди ждет покупателя старинная вилла

Построенный в 1870 году для смотрителя вилсандиского маяка дом полностью реновирован в 2012 году.

ФОТО: KV.EE

Находящийся на территории национального парка Вилсанди дом отапливается с помощью солнечных батарей и после реновации представляет собой образец современного экономичного жилья со всеми современными удобствами.

ФОТО: KV.EE

В доме площадью 256 квадратных метров семь комнат. Каминный зал с верандой занимает 56 м2 и конференц-зал - 32,9 м2 вмещают до 75 человек.

ФОТО: KV.EE

При ремонте и отделочных работах использованы только натуральные материалы, например, глиняная штукатурка. Благодаря этому в доме прекрасный микроклимат. Общие расходы на содержание виллы - всего 1200 евро в год.