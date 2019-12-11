«Красная секунда»: опасности, с которыми в темное время суток сталкиваются водители и пешеходы

Разобраться в непростых ситуациях помогут эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации

Водитель автомобиля получает львиную долю информации с помощью собственных глаз. В темное время суток ее получению мешает множество факторов. Насколько важную роль в дорожном движении играют световые приборы автомобиля и видимость пешехода? Рассмотренные в очередном впуске «Красной секунды» трагические случаи напомнят нам об опасностях, поджидающих нас на дорогах города в темное время суток.