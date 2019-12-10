Юри Ратас: Европа должна дарить веру в будущее

Интересам Эстонии, по словам Ратаса, отвечает влиятельный, единый и основывающийся на ценностном подходе, эффективно функционирующий Европейский союз. «В следующем году мы будем отмечать столетие первой эстонской Конституции и не только для того, чтобы вспомнить, с чего начинались наша государственность, наше правовое государство и наша таким трудом заработанная свобода, но и для того, чтобы обратиться к европейским ценностям и свободам. Три десятилетия назад волна освободительных настроений, охвативших Восточную Европу, взяла свое начало из жажды прав человека, доступных в свободном мире, и демократических свобод», - сказал Ратас.

«Стоящие перед нами сегодня геополитические, экологические и технологические проблемы также завязаны на понимании человеком его свобод, возможностей и прав. Работая вместе со всей Европой, мы сможем решить эти проблемы так, чтобы создать новые возможности, расширить свободы и сохранить уважение к человеческому достоинству», - подчеркнул премьер-министр.

Говоря о странах Западных Балкан и восточном партнерстве, премьер-министр отметил, что эти страны и народы, работающие во имя демократических идеалов, прав человека и реформ, должны получить возможность стать частью разделяющей единые ценности европейской семьи. «Северная Македония и Албания заслуживают шанса», - сказал Ратас.

Говоря о достижении климатической нейтральности, Ратас отметил, что сегодня мы знаем как то, что эта цель достижима, так и то, что именно нам нужно сделать ради этого. «Я рад, что Таллиннский центр Стокгольмского института окружающей среды своим исследованием подтвердил уже возникшую во мне внутреннюю уверенность в том, что климатическая нейтральность является для Эстонии достижимой целью», - заявил премьер-министр и напомнил, что Эстония, Латвия и Литва выступили с единым обращением к руководителям государств и правительств Европейского союза.

«Смысл нашего послания в том, что из-за масштаба климатических инвестиций было бы неправильно сокращать общий объем долгосрочного бюджета Европейского союза, а также те средства, которые позволят странам Балтии достичь поставленных целей», - добавил Ратас.

По его словам, европейский анализ дальнейших необходимых шагов будет готов в следующем году. «Весомые решения должны основываться на наилучшей осведомленности. Затем можно будет вносить конкретные предложения, которые должны быть реалистичными и осуществимыми, чтобы Европа действительно могла стать климатически нейтральной. Это показывает, что необходимо не только делать правильные вещи, но и делать их правильно», - подчеркнул премьер-министр.

Ратас выразил уверенность в том, что переход на климатическую нейтральность открывает широкие возможности, которые нужно уметь разглядеть, он должен быть также нейтральным по отношению к технологиям и, по возможности, оправданным с точки зрения рынка. «Пока у нас нет волшебной палочки в виде подходящих источников энергии, мы не должны отбрасывать возможности обеспечивать свою энергетическую безопасность при помощи подходящих конкретной стране чистых технологий. Мы также должны укреплять свою энергетическую безопасность и надежность поставок при помощи международных соединений», - сказал премьер-министр. Он напомнил, что на этой неделе в Палдиски будет открыт соединяющий Эстонию и Польшу газопровод BalticConnector, и выразил надежду, что Эстония к середине следующего десятилетия присоединится к синхронизированной зоне Центральной Европы.

Ратас подчеркнул в своем докладе важность Rail Baltic для достижения климатической нейтральности и приверженность правительства этому проекту.

Говоря о цифровом внутреннем рынке ЕС, Ратас подчеркнул необходимость больше инвестировать в развитие технологических возможностей. «Нам должно хватить смелости создать экономику данных, поддерживающую инновации, в таких важных секторах, как, например, энергетика, транспорт и здравоохранение», - сказал Ратас.