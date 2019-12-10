Российская компания построит в Берлине небоскреб

Самым высоким зданием Берлина станет 150-метровый небоскреб Alexander Tower, который будет построен в 2023 году. Девелопером проекта выступит российская компания "МонАрх". Об этом сообщает Realty.newsru.com со ссылкой на сайт Стройкомплекса Москвы.
«Российское происхождение компании-девелопера – "МонАрх" – побудило авторов проекта - немецкое архитектурное бюро Оrtner&Ortner Baukunst соединить в проекте два авангардных направления прошлого века: немецкого рационализма и советского конструктивизма», – говорится в сообщении.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БАШНЯ: САМОЕ ВЫСОКОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ БЕРЛИНА— Стройкомплекс Москвы (@stroimos) 7 декабря 2019 г.
35-эт. здание будет в столице Германии в 2023 г. Нынешние рекордсмены остановились на отметке 125 м.
Архитекторы опирались на традицию модернизма, в облике «Александровской площади»https://t.co/nqx8ZIc33I
#Москва pic.twitter.com/WScyN1cYfN
Площадь будущего 35-этажного жилого дома составит 42 тысяч квадратных метров. В нем будет 337 квартир, а также офисы, кинотеатр, бассейн, фитнес-центр, магазины, паркинг и другие объекты.