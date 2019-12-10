Российская компания построит в Берлине небоскреб

Самым высоким зданием Берлина станет 150-метровый небоскреб Alexander Tower, который будет построен в 2023 году. Девелопером проекта выступит российская компания "МонАрх". Об этом сообщает Realty.newsru.com со ссылкой на сайт Стройкомплекса Москвы.