Вт, 10.12.2019
Разбазаривание денег в виде новогодних премий вызывает у эстонца, получающего среднюю зарплату, чувство несправедливости. Айвар Пау

Российская компания построит в Берлине небоскреб

ФОТО: скриншот с сайта realty.newsru.com

Самым высоким зданием Берлина станет 150-метровый небоскреб Alexander Tower, который будет построен в 2023 году. Девелопером проекта выступит российская компания "МонАрх". Об этом сообщает Realty.newsru.com со ссылкой на сайт Стройкомплекса Москвы.

«Российское происхождение компании-девелопера – "МонАрх" – побудило авторов проекта - немецкое архитектурное бюро Оrtner&Ortner Baukunst соединить в проекте два авангардных направления прошлого века: немецкого рационализма и советского конструктивизма», – говорится в сообщении.

Площадь будущего 35-этажного жилого дома составит 42 тысяч квадратных метров. В нем будет 337 квартир, а также офисы, кинотеатр, бассейн, фитнес-центр, магазины, паркинг и другие объекты.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ