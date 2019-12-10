Названы лучшие маклеры 2019 года по версии портала City24 - вы имели с ними дело?

«Уже четвертый год подряд мы называем имена маклеров, которых пользователи портала City24 высоко ценят как профессионалов, готовых помочь и дать хороший совет, хороших переговорщиков, знающих тончайшие нюансы недвижимости. Выбор лауреатов приза Aasta tähe - "Звезда года" - это результат не субъективного мнения руководства портала, а высокая оценка наших пользователей», - комментирует руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.