Названы лучшие маклеры 2019 года по версии портала City24 - вы имели с ними дело?

На посвященном итогам года мероприятии Эстонского союза маклеров по недвижимости был оглашен список маклеров, которые, по оценке пользователей портала City24.ee, были лучшими, передает Kodustiil.
«Уже четвертый год подряд мы называем имена маклеров, которых пользователи портала City24 высоко ценят как профессионалов, готовых помочь и дать хороший совет, хороших переговорщиков, знающих тончайшие нюансы недвижимости. Выбор лауреатов приза Aasta tähe - "Звезда года" - это результат не субъективного мнения руководства портала, а высокая оценка наших пользователей», - комментирует руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.
Лауреаты премии City24 Aasta Tähe 2019:
Тимо Олонен – Timo Olonen Kinnisvara
Пилле Сильд – RE/MAX Capital
Янели Бухт – Marmel Kinnisvara
Хеле Каасику – Tare Kinnisvara
Элар Тоомсалу – Uus Maa
Эда Карула – LVM Kinnisvara
Лийса Курм – 1Partner Kinnisvara
Кристи Йоосу – VESPER Kinnisvara
Кристийна Сийвельт – Nordic Estates
Марианне Пуустак – LVM Kinnisvara