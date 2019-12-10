Вт, 10.12.2019
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Названы лучшие маклеры 2019 года по версии портала City24 - вы имели с ними дело?

Названы лучшие маклеры 2019 года по версии портала City24 - вы имели с ними дело?

Selgusid 2019. aasta hinnatuimad maaklerid.

ФОТО: Shutterstock

На посвященном итогам года мероприятии Эстонского союза маклеров по недвижимости был оглашен список маклеров, которые, по оценке пользователей портала City24.ee, были лучшими, передает Kodustiil. 

«Уже четвертый год подряд мы называем имена маклеров, которых пользователи портала City24 высоко ценят как профессионалов, готовых помочь и дать хороший совет, хороших переговорщиков, знающих тончайшие нюансы недвижимости. Выбор лауреатов приза Aasta tähe - "Звезда года" - это результат не субъективного мнения руководства портала, а высокая оценка наших пользователей», - комментирует руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

Лауреаты премии City24 Aasta Tähe 2019:

Тимо Олонен – Timo Olonen Kinnisvara

Пилле Сильд – RE/MAX Capital

Янели Бухт – Marmel Kinnisvara

Хеле Каасику – Tare Kinnisvara

Элар Тоомсалу – Uus Maa

Эда Карула – LVM Kinnisvara

Лийса Курм – 1Partner Kinnisvara

Кристи Йоосу – VESPER Kinnisvara

Кристийна Сийвельт – Nordic Estates

Марианне Пуустак – LVM Kinnisvara

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ