Организатор теракта в метро Петербурга получил пожизненный срок

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор во вторник на выездном заседании в Петербурге. Остальные десять фигурантов дела приговорены к срокам от 19 до 28 лет, пишет «Интерфакс».

Так, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов получили по 28 лет лишения свободы, Ибрагимжон Эрматов - 27 лет, Садык Ортиков - 23 года, Шохиста Каримова, Азамжон Махмудов, Мухамадюсуф Мирзаалимов и Дильмурод Муидинов - 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахром Ергашев - 19 лет. Также им назначены штрафы от 500 до 800 тысяч рублей.

Суд оглашал только вводную и резолютивную части приговора.

По версии обвинения, 3 апреля 2017 года уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства, изготовленных членами террористического сообщества. Одну из бомб он оставил на платформе станции «Площадь Восстания», но самодельное взрывное устройство не взорвалось, поскольку его своевременно обнаружили и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов оставил при себе. Она взорвалась в вагоне поезда между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт»; в результате погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.

На скамье подсудимых оказались 11 человек. Следствие выяснило, что организатором теракта был Аброр Азимов, а его старший брат Акрам стал посредником и взял деньги на преступление в Турции у участника международной террористической организации. Ещё девять обвиняемых: Бахром Ергашев, Азамжон Махмудов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуф Мирзаалимов, Дильмурод Муидинов, Сейфулла Хакимов, Садык Ортиков, Ибрагимжон и Мухамадюсуп Эрматов были вовлечены в деятельность террористической группы, покупали и хранили дома оружие и взрывные устройства.

В ходе прений гособвинитель попросила суд приговорить основных фигурантов дела братьев Азимовых и Эрматовых к пожизненному лишению свободы. Другим обвиняемым прокурор попросила назначить длительные сроки заключения: Ортикову - 28 лет лишения свободы; Эргашеву, Мирзаалимову, Муидинову, Хакимову, Махмудову - 27 лет; Каримовой - 20 лет.

Кроме того, гособвинитель попросила суд удовлетворить гражданский иск ГУП «Петербургский метрополитен» на 110 млн рублей, а также иски потерпевших и взыскать с каждого из фигурантов по 1 млн рублей.

Обвиняемые, в свою очередь, настаивали на своей непричастности к вменяемым преступлениям.