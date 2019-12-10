Выявлена опасность защиты iPhone от кражи

Авторы отмечают, что корнем проблемы является то, что потерянный или украденный iPhone невозможно разблокировать без ведома самого владельца устройства. Таким образом, после потери, технику Apple можно заблокировать с помощью режима "Блокировка активации", что делает ее невозможной для использования.

По словам владельца одной из компаний по утилизации электроники Питера Шиндлера, каждый месяц его сотрудникам приходится утилизировать порядка шести тысяч смартфонов от Apple.

Шиндлер отмечает, что большинство полученных смартфонов находятся в отличном состоянии, не нуждающемся в утилизации. По мнению экспертов, для избежания вреда экологии, связанным с утилизацией iPhone, Apple необходимо модифицировать стандарты безопасности так, чтобы у перерабатывающих компания появилась возможность снять блокировку с устройства.