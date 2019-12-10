Премьер-министр Чехии отменил визит в Эстонию из-за стрельбы в больнице

«Я выражаю искренние сочувствие премьер-министру Чехии, всем пострадавшим и их близким. Любое нападение на мирных людей трагично, особенно печально нападение на самых беззащитных в больнице», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Премьер-министр пообещал в среду утром посетить чешских летчиков на военной базе Эмари, чтобы выразить им сочувствие и поблагодарить за охрану воздушного пространства стран Балтии.