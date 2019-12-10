Вт, 10.12.2019
Разбазаривание денег в виде новогодних премий вызывает у эстонца, получающего среднюю зарплату, чувство несправедливости. Айвар Пау
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Премьер-министр Чехии отменил визит в Эстонию из-за стрельбы в больнице

В больнице в чешской Остраве произошла стрельба.

ФОТО: LUKAS KABON / EPA/Scanpix

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отменил запланированный на сегодня и завтра визит в Эстонию из-за стрельбы в больнице в чешской Остраве, пишет Postimees.

«Я выражаю искренние сочувствие премьер-министру Чехии, всем пострадавшим и их близким. Любое нападение на мирных людей трагично, особенно печально нападение на самых беззащитных в больнице», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Премьер-министр пообещал в среду утром посетить чешских летчиков на военной базе Эмари, чтобы выразить им сочувствие и поблагодарить за охрану воздушного пространства стран Балтии.

В результате стрельбы в больницы Остравы погибли по меньшей мере шесть человек.

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