Родченков анонсировал пересмотр результатов триумфальной Олимпиады в Сочи

В понедельник исполком WADA лишил на четыре года спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретил проводить крупные международные турниры на территории РФ, напоминает NEWSru.

«Я давно ждал сегодняшнего решения о несоблюдении антидопингового кодекса и отстранении России в Олимпийских играх. Мошенничество, ложь и фальсификации невообразимых масштабов были наказаны в полной мере. Но это еще не все. Те, кто занимался коррупцией в легкой атлетике, тяжелой атлетике, лыжах, биатлоне и бобслее, должны быть наказаны задним числом. Результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи должны быть пересмотрены с учетом новых знаний, доступных сегодня», - цитирует заявление РИА «Новости».

Russia has "dug its own grave" - "how can any athlete credibly prove their innocence?" says doping system's architect Grigory Rodchenkov pic.twitter.com/6iazbJeT9C — Martyn Ziegler (@martynziegler) 9 декабря 2019 г.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) по результатам работы своей комиссии под руководством Дениса Освальда признал 43 российских участников Игр в Сочи виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировал их результаты. Тогда Россия лишилась 13 наград и потеряла первое место в медальном зачете. Однако оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне в отношении 28 олимпийцев вернул РФ победу на Играх-2014.

Предполагается, что перед передачей WADA базы данных московской лаборатории редактированию, среди прочих, подверглись допинг-пробы героев Сочи-2014, которые сохранили медали по итогам судебных разбирательств. Манипуляции с этими данными послужили поводом для введения накануне новых санкций в отношении РФ.

«Существует целое поколение чистых спортсменов, которые отказались от своих мечтаний и потеряли награды из-за российских мошенников. Мы должны предпринять самые решительные действия, чтобы восстановить справедливость в спорте», - призвал Родченков.

Напомним, что на фоне скоропостижных смертей двух своих коллег Родченков бежал за океан, где изменил внешность и попал в программу защиты свидетелей. В 2016 году со страниц The New York Times он принялся подробно рассказывать о допинговых нарушениях российских спортсменов на домашних Играх в Сочи, происходивших при его участии. Власти РФ неоднократно опровергали эти утверждения, которые легли в основу предыдущей волны санкций.

В понедельник на пресс-конференции по итогам заседания исполкома WADA, помимо прочего, было анонсировано грядущее отстранение от участия в международных состязаниях 145 российских спортсменов с подозрительными пробами. Как заявил председатель комитета по соответствию Джонатан Тейлор, WADA располагает именами всех подозрительных спортсменов из базы данных московской лаборатории, включая тех, чьи данные были изменены или даже удалены.

«Знаем этих 145 спортсменов, они не смогут участвовать в Олимпийских играх и Паралимпиадах, если они еще продолжают карьеру, конечно, потому что не все продолжают», - сказал Тейлор.

Глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер уже рапортовал об обнаружении 14 положительных допинг-проб после проверки части данных, полученных из московской лаборатории. Всего под подозрение попали 298 человек, однако WADA пока проверяет информацию только по 153 спортсменам, поскольку по остальным 145 делам данные были удалены или искажены.