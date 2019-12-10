Соцдемы освистали Бородича на презентации новых автобусов

Мэрия Таллинна и Linnatranspordi AS устроили сегодня на площади Вабадузе презентацию новых газовых автобусов Solaris, которые покупает город.

Организатор акции, соцдем Раймонд Кальюлайд сказал Postimees, что цель освистывания Бородича состояла в том, чтобы обратить внимание на проблемы с организацией таллиннского общественного транспорта.

По словам Кальюлайда, город Таллинн может купить автобусы, но из-за недофинансирования и низких зарплат для них не хватает водителей. Он отметил, что таллиннская городская сеть нуждается в реформе, поскольку не отвечает современным потребностям. «Из-за плохо организованной городской сети общественным транспортом ездят меньше людей, чем могло бы», - отметил Кальюлайд.

Соцдемы и зеленые выбрали для освистывания именно момент речи Бородича, чтобы напомнить об обстоятельствах, при которых он стал руководителем Tallinna Linnatranspordi AS. Прежний глава TLT в июне прошлого года ушел в отставку, и на его место пришел Бородич. За месяц до того входящий в Партию реформ Бородич дистанцировался от вотума недоверия, который его соратники пытались вынести мэру города Таави Аасу. Слухи о планах Бородича циркулировали в прессе еще до того, как он был назначен на должность.

«Будем честны, сегодняшняя презентация на площади Вабадузе была организована с прицелом на следующие местные выборы. Цель мероприятия состояла в том, чтобы показать, насколько молодец горуправа, что покупает для горожан новые автобусы», - добавил Кальюлайд.

TLT купит 100 новых автобусов за 27 миллионов евро

Председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич и председатель правления компании Solaris, производящей автобусы, Хавьер Каллеха подписали сегодня договор о покупке 100 новых газовых автобусов. Согласно договору предприятие приобретет 60 нормальных и 40 автобусов с гармошкой на сумму в 26,96 миллиона евро. Первые газовые автобусы прибудут в Таллинн летом 2020 года.

TLT поставит себе целью заменить все старые дизельные автобусы газовыми. Всего в течение последующих пяти лет TLT приобретет 350 новых газовых автобусов. На все автобусы будут установлены внутренние и внешние камеры, а также системы подсчета пассажиров.

Сейчас в автобусном парке Tallinna Linnatranspordi AS насчитывается 529 автобусов, которые обслуживают 75 маршрутов. С учетом трамвайных и троллейбусных маршрутов предприятие ежегодно обслуживает более 140 миллионов пассажиров.