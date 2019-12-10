Торнадо, шквалистый ветер и дождь: зима в Европе становится похожа на ад

По данным метеорологов, в ближайшие дни Европу ждет похолодание, обильные осадки и сильный ветре, пишет Turizm. Нестабильная погода установится в странах восточного Средиземноморья. В ближайшие несколько дней из-за сильных дождей здесь также возможны наводнения. Особенно в западной Турции и некоторых частях Греции. Напряженная ситуация с дождями сложится также на Сардинии и в Пальма-де-Майорка.

На северо-западе Европы будет царствовать зона низкого давления, пришедшая из Атлантики. Она станет причиной сильного ветра практически во всех скандинавских странах. Здесь во вторник и среду ожидается ветер скоростью до 20–25 м/с. Задувать будет также на большей части Западной Европы. О сильном ветре предупреждают жителей Бельгии, Нидерландов и Германии. На Лигурийском побережье Италии возможно образование торнадо. В связи с погодными условиями, людей предупреждают о рисках падения деревьев и выхода из строя инфраструктуры.