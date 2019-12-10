Полетели в Рим, Гамбург и Цюрих? airBaltic открывает новые прямые рейсы из Таллинна

«Оценивая направления новых прямых полетов из Таллинна, мы, прежде всего, обращаем внимание на предпочтения местных жителей. Благодаря этому мы продолжаем расширять количество своих услуг в аэропорту Таллинна и летом нового 2020 года уже будет предлагать целых 17 прямых полетов из столицы Эстонии», - сказал председатель правления airBaltic Maртин Гаусс.

«Мы очень рады развитию airBaltic и с радостью принимаем в Таллинне дополнительный самолет, который поможет еще больше расширить воздушное соединение Эстонии с остальным миром. Путешественники действительно давно ждали возможности прямого путешествия в Рим, так как полет в столицу Средиземноморья - самый простой способ начать свой отпуск в этом регионе. Такие центральные европейские направления как Цюрих и Гамбург улучшат наше сообщение с Европой и помогут расширить предложение конечных направлений за счет направлений в этих аэропортах», - отметил коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Паргмяэ.

Направление Частота полетов Начало полетов Цена * Basic Цена * Premium Цена* Business Taллинн - Рим два полета в неделю 30 марта 2020 79 евро 125 евро 479 евро Таллинн - Цюрих три полета в неделю 31 марта 2020 79 евро 125 евро 455 евро Таллинн - Гамбург четыре полета в неделю 29 марта 2020 69 евро 125 евро 455 евро

*Самые низкие цены на билеты в одну сторону с учетом всех налогов и платежей, цены доступны здесь.

С полным планом полетов airBaltic, а также билетами в новые направления можно ознакомиться на домашней странице предприятия.