Полетели в Рим, Гамбург и Цюрих? airBaltic открывает новые прямые рейсы из Таллинна

airBaltic продолжает расширятся в аэропорту Таллинна и анонсирует открытие трех новых прямых направлений из столице Эстонии. Прямые полеты из Таллинна в Рим, Цюрих и Гамбург начнутся с конца марта 2020 года.
«Оценивая направления новых прямых полетов из Таллинна, мы, прежде всего, обращаем внимание на предпочтения местных жителей. Благодаря этому мы продолжаем расширять количество своих услуг в аэропорту Таллинна и летом нового 2020 года уже будет предлагать целых 17 прямых полетов из столицы Эстонии», - сказал председатель правления airBaltic Maртин Гаусс.
«Мы очень рады развитию airBaltic и с радостью принимаем в Таллинне дополнительный самолет, который поможет еще больше расширить воздушное соединение Эстонии с остальным миром. Путешественники действительно давно ждали возможности прямого путешествия в Рим, так как полет в столицу Средиземноморья - самый простой способ начать свой отпуск в этом регионе. Такие центральные европейские направления как Цюрих и Гамбург улучшат наше сообщение с Европой и помогут расширить предложение конечных направлений за счет направлений в этих аэропортах», - отметил коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Паргмяэ.
Направление
Частота полетов
Начало полетов
Цена *
Basic
Цена *
Premium
Цена*
Business
Taллинн - Рим
два полета в неделю
30 марта 2020
79 евро
125 евро
479 евро
Таллинн - Цюрих
три полета в неделю
31 марта 2020
79 евро
125 евро
455 евро
Таллинн - Гамбург
четыре полета в неделю
29 марта 2020
69 евро
125 евро
455 евро
*Самые низкие цены на билеты в одну сторону с учетом всех налогов и платежей, цены доступны здесь.
С полным планом полетов airBaltic, а также билетами в новые направления можно ознакомиться на домашней странице предприятия.
Из Таллинна airBaltic выполняет прямые полеты в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену, Вильнюс, а теперь и в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Пассажиры также могут выбирать удобные стыковочные рейсы через Ригу. В наступающем зимнем сезоне авиакомпания начнет предлагать прямой полет в направлении Таллинн - Зальцбург и с мая - Таллинн - Ницца.