Вт, 10.12.2019
Разбазаривание денег в виде новогодних премий вызывает у эстонца, получающего среднюю зарплату, чувство несправедливости. Айвар Пау
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Полетели в Рим, Гамбург и Цюрих? airBaltic открывает новые прямые рейсы из Таллинна

Полетели в Рим, Гамбург и Цюрих? airBaltic открывает новые прямые рейсы из Таллинна

Самолет airBaltic.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

airBaltic продолжает расширятся в аэропорту Таллинна и анонсирует открытие трех новых прямых направлений из столице Эстонии. Прямые полеты из Таллинна в Рим, Цюрих и Гамбург начнутся с конца марта 2020 года.

«Оценивая направления новых прямых полетов из Таллинна, мы, прежде всего, обращаем внимание на предпочтения местных жителей. Благодаря этому мы продолжаем расширять количество своих услуг в аэропорту Таллинна и летом нового 2020 года уже будет предлагать целых 17 прямых полетов из столицы Эстонии», - сказал председатель правления airBaltic Maртин Гаусс.

«Мы очень рады развитию airBaltic и с радостью принимаем в Таллинне дополнительный самолет, который поможет еще больше расширить воздушное соединение Эстонии с остальным миром. Путешественники действительно давно ждали возможности прямого путешествия в Рим, так как полет в столицу Средиземноморья - самый простой способ начать свой отпуск в этом регионе. Такие центральные европейские направления как Цюрих и Гамбург улучшат наше сообщение с Европой и помогут расширить предложение конечных направлений за счет направлений в этих аэропортах», - отметил коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Паргмяэ.

Направление

Частота полетов

Начало полетов

Цена *

Basic

Цена *

Premium

Цена*

Business

Taллинн - Рим

два полета в неделю

30 марта 2020

79 евро

125 евро

479 евро

Таллинн - Цюрих

три полета в неделю

31 марта 2020

79 евро

125 евро

455 евро

Таллинн - Гамбург

четыре полета в неделю

 29 марта 2020

69 евро

125 евро

455 евро

*Самые низкие цены на билеты в одну сторону с учетом всех налогов и платежей, цены доступны здесь

С полным планом полетов airBaltic, а также билетами в новые направления можно ознакомиться на домашней странице предприятия

Из Таллинна airBaltic выполняет прямые полеты в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену, Вильнюс, а теперь и в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Пассажиры также могут выбирать удобные стыковочные рейсы через Ригу. В наступающем зимнем сезоне авиакомпания начнет предлагать прямой полет в направлении Таллинн - Зальцбург и с мая - Таллинн - Ницца.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ