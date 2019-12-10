Хельме - селянам: если вы недовольны, то при составлении следующего бюджета никто за вас бороться не будет

- Вышедшие на Тоомпеа селяне должны быть довольны переходной дотацией в размере 10,3 миллиона евро?

- Я считаю, что селяне все же должны быть довольны тем, что при таком сложном положении в бюджете о них подумали и смогли достать такую сумму. Очень печально, если они не смогли это оценить. И я бы сказал еще, если они сегодня придут сюда (интервью записывалось до акции – ред.) и скажут правительству, что та работа, которую мы проделали, чтобы выделить эти деньги, их не удовлетворяет, то я скажу, что во время следующих переговоров по бюджету у них за столом переговоров не будет ни одного человека, который будет бороться за деньги для них.