Хельме - селянам: если вы недовольны, то при составлении следующего бюджета никто за вас бороться не будет

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) сказал Postimees, что если селян работа правительства не удовлетворяет, то в следующий раз на переговорах по бюджету за них никто бороться не будет.
- Вышедшие на Тоомпеа селяне должны быть довольны переходной дотацией в размере 10,3 миллиона евро?
- Я считаю, что селяне все же должны быть довольны тем, что при таком сложном положении в бюджете о них подумали и смогли достать такую сумму. Очень печально, если они не смогли это оценить. И я бы сказал еще, если они сегодня придут сюда (интервью записывалось до акции – ред.) и скажут правительству, что та работа, которую мы проделали, чтобы выделить эти деньги, их не удовлетворяет, то я скажу, что во время следующих переговоров по бюджету у них за столом переговоров не будет ни одного человека, который будет бороться за деньги для них.
- Это же угроза?
- Нет, это не угроза. Я просто говорю, что люди должны понимать контекст составления бюджета. В контексте составления бюджета нам нужно было сократить 150 миллионов евро. Борьба шла за каждый цент, серьезные споры. Мы хотели поднять зарплаты больше, увеличить финансирование науки, провести большее повышение пенсий. Учитывая все это, тот бюджет, который мы в итоге сложили, это очень хорошее достижение. И то, что в ходе чтения бюджета мы смогли найти такую сумму для селян, - пять миллионов на фоне 11 миллиардов могут показаться мелочью, но во время переговоров и это очень большая сумма – это очень большое дело.