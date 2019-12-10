Картина дня: акция протеста фермеров, умер Юрий Лужков и эксперимент Департамента шоссейных дорог

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщил «Интерфаксу» источник в его окружении. Читать далее...

Фото: для акции протеста перед Рийгикогу фермеры привезли 101 трактор и подарки

В 11 часов во вторник перед зданием Рийгикогу в Таллинне началась акция протеста фермеров, в которой участвует как минимум 101 трактор, в руках фермеры держали подарочные свертки с именами депутатов. Читать далее...

Прокурор потребовал приговорить Гулевича к 12 годам тюрьмы и выслать его из страны

Прокурор в ходе судебных прений потребовал приговорить обвиняемого в управлении так называемой Кемеровской преступной группировкой Вячеслава Гулевича, известного как Слава Кемеровский, к продолжительному сроку лишения свободы, а после отбывания срока наказания выслать его из Эстонии. Читать далее...

Соцдемы освистали Бородича на презентации новых автобусов

Социал-демократы и зеленые провели сегодня на площади Вабадузе акцию и освистали главу Tallinna Linnatranspordi AS Дениса Бородича, речь которого практически невозможно было расслышать из-за свиста. Читать далее...

Заказала чудо-браслет, а получила средство от глистов: жительницу Таллинна обманули мошенники международного уровня

Жительница Таллинна заплатила за лечебный браслет, а получила средство от глистов. Мошенниками оказались иностранные профессионалы, которые замели за собой все следы. Так и не дошедший до адресата браслет, кстати, никакой целебной силой не обладает. Читать далее...

Лукас об идее Ааба увеличить число неэстонцев на госслужбе: угрозы эстонскому языку нет

Представляющий в правительстве партию "Отечество" министр культуры Тынис Лукас не видит угрозы эстонскому языку в предложении министра госуправления Яака Ааба (Центристская партия) увеличить долю неэстонцев в государственном секторе. Читать далее...

Полетели в Рим, Гамбург и Цюрих? airBaltic открывает новые прямые рейсы из Таллинна

airBaltic продолжает расширятся в аэропорту Таллинна и анонсирует открытие трех новых прямых направлений из столице Эстонии. Прямые полеты из Таллинна в Рим, Цюрих и Гамбург начнутся с конца марта 2020 года. Читать далее...

Хельме - селянам: если вы недовольны, то при составлении следующего бюджета никто за вас бороться не будет

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) сказал Postimees, что если селян работа правительства не удовлетворяет, в следующий раз на переговорах по бюджету за них никто бороться не будет. Читать далее...

Финансовая инспекция оштрафовала SEB: банк нарушил закон

Финансовая инспекция наложила на эстонский филиал шведского банка SEB штраф в размере 2500 евро за несоблюдение требований по предоставлению финансовых услуг. Читать далее...

В чешской больнице произошла стрельба: погибли шестеро пациентов, сидевших в зале ожидания

В чешском городе Острава произошла стрельба в университетской больнице, сообщает издание České noviny, ссылаясь на слова министра внутренних дел Яна Хамачека. Читать далее...

Департамент шоссейных дорог экспериментирует: начало населенного пункта будут обозначать по-новому

Департамент шоссейных дорог запустил в Каарепере и Вяйке-Маарья пилотный проект по обозначению начала населенного пункта. Читать далее...

Встреча Путина и Зеленского в Париже: лед тронулся в сторону Минска

Париж не стал Минском-3, а у Минска-1 и Минска-2 появился шанс на второе дыхание. Иными словами, участники саммита по Восточной Украине, который прошел в понедельник, 9 декабря, в столице Франции, не приняли новое соглашение вместо годами замерших на месте минских договоренностей, а договорились реанимировать старое. Читать далее...

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон