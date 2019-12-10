В Эстонии вырос уровень зарегистрированной безработицы

В ноябре был зарегистрирован 6301 новый безработный, за тот же период прошлого годаи был зарегистрированы 5719 новых безработных. В октябре этого года их было 6755, за месяц зарегистрированная безработица выросла на 0,2 процента.

По состоянию на конец ноября уровень зарегистрированной безработицы был выше всего в Ида-Вирумаа (9,5 процента), Валгамаа (8,1 процента), Пылвамаа (6,5 процента) и Вырумаа (6,2 процента).

Уровень зарегистрированной безработицы был ниже всего на Хийумаа (3 процента), в Вильяндимаа (3,9 процента) и по 4 процента на Сааремаа и в Йыгевамаа.

По состоянию на конец ноября безработных с пониженной работоспособностью было 10 039 человек — 30,2 процента зарегистрированных безработных.

За месяц Касса страхования от безработицы представила 7006 вакансии, по состоянию на конец ноября вакансий было 3419.