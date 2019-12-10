Другом прессы стала Керсти Кальюлайд, врага прессы в этом году не выбрали

Союз медиапредприятий Эстонии выбрал другом прессы президента Керсти Кальюлайд, титул врага прессы в этом году никому не присудили.
Президент часто говорила о свободе слова и защищала свободу прессы, обосновали выбор в союзе. Традиция выбирать друга прессы появилась в 1994 году, передает Rus.ERR.
Титула друга прессы удостаивались: 1994 - Март Лаар, 1995 - Сийм Каллас, 1996 - Тунне Келам, 1997- Пауль Варул, 1998 - Леннарт Мери, 1999 - Юри Мыйз, 2000 - Ивар Талло, 2001 - Ингрид Рюйтель, 2002 - Аллар Йыкс, 2003 - Мати Алавер, 2004 - Марко Померанц, 2005 - Тынис Лепп, 2006 - Ааду Луукас (посмертно), 2007 - Юхан Кивиряхк, 2008 - Ивари Падар, 2009 - Андрес Аррак, 2010 - Аллар Йыкс, 2011 - Хельве Сяргава, 2012 - Хейли Сепп, 2013 - Крийсти Лийва, 2014 - Андрус Оссип, 2015 - Эльмар Вахер, 2016 - Кармен Турк, 2017 - Тармо Соомере, 2018 - Госконтроль.
Врага прессы: 1994 - Леннарт Мери, 1995 - Эдгар Сависаар, 1996 - Тийт Маде, 1997 -Роберт Лепиксон, 1998 - Олари Таал, 1999 - Леннарт Мери, 2000 - Тойво Юргенсон, 2001 - Март Лаар, 2002 - Хейки Краних, 2003 - Пеэтер Тали, 2004 - Рейн Ланг, 2005 - Андрес Липсток, 2006 - Энн Пант, 2007 - Андрус Ансип, 2008 - Урмас Кукк, 2009 - Рейн Ланг, 2010 - Тоомас Хендрик Ильвес, 2011 - Эстонский лыжный союз, 2012 - Кристен Михал, 2013 - Рейн Ланг, 2014 - Нейнар Сели, 2015 - Рейн Килк, 2016 - Тоомас Хендрик Ильвес, 2017 - Михаил Корб, 2018 - Айвар Рехе.