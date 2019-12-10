Полиция Германии задержала в поезде мертвецки пьяного жителя Эстонии

В пятницу вечером полиция немецкого Стралсунда на Севере Германии была вынуждена вытаскивать из поезда спавшего на заднем сиденьи жителя Эстонии, у которого было установлено опьянение в 3,26 промилле. Поскольку стражи порядка оценили опьянение как опасное для жизни, нарушителя передали скорой помощи, пишет Postimees.
В пятницу вечером полиция получила сообщение с вокзала Литцов, где в поезде спал сильно пьяный мужчина. Контролер пытался его разбудить, чтобы проверить билет, но пассажир не реагировал.
Прибывший на место полицейский патруль применил интенсивные меры, и ему удалось разбудить выпивоху. Поскольку тот давал путанные показания и не показал документы и после повторных требований, полицейские решили доставить пассажира в отделение.
В отделении удалось выяснить, что речь идет о 23-летнем гражданине Эстонии из Таллинна, который ехал в Гамбург. Молодой человек сел в поезд в Заснице и должен был пересесть на другой поезд в Литцове, чтобы продолжить свой путь.
Полицейские проверили степень опьянения, и выяснилось, что оно составляет 3,26 промилле. Для молодого человека вызвали скорую помощь, ночь он провел под контролем врачей.