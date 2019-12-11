Тяжба жителя Кохтла-Ярве с полицией подошла к концу: его право на гражданство ЭР признали законным

В августе 2017 года Игорь пришел в полицейское отделение Йыхви, чтобы поменять паспорт и ИД-карту, срок действия которых истек. Эстонское гражданство Егоров получил в 1998 году на основании закона, действовавшего до 1995 года, согласно которому гражданами страны могли стать все воспитанники детских домов.

Родился Игорь в Эстонии, но ни его мать, ни отец не являлись гражданами страны. В 1975 году, когда мальчику было десять лет, его родителей лишили родительских прав. На тот момент он уже три года жил и учился в школе-интернате имени Е. Никонова в Кохтла-Ярве. По какой-то причине Игоря не стали переводить в детский дом, несмотря на то, что мальчик юридически лишился родителей и еще целый год жил в том же интернате, до 1976 года. На основе этой интерната был создан детский дом Кохтла-Ярве, но уже в 1987 году.

В 1998 году Игорь пришел подавать ходатайство на гражданство и представил только что выданную ему в детском доме Кохтла-Ярве справку о проживании, и чиновники удовлетворили его ходатайство. Тот факт, что Егоров жил в учреждении, которое тогда детским домом еще не называлось, чиновника не смутил.

Прошло почти 20 лет, в течение которых Игорь не раз приходил менять паспорт, однако только в 2017 году чиновники полиции попросили его вновь представить все документы: справку о проживании в детдоме и решение суда о лишении его родителей родительских прав. Егоров представил все документы, и 2 марта 2018 года получил уведомление, содержание которого кратко передает следующий абзац: "Так как ваше (Игоря Егорова) взросление в детдоме Эстонии не нашло подтверждения, [...] при ходатайстве о паспорте гражданина в 1998 году вас сочли гражданином Эстонии по ошибке. Другим путем вы эстонское гражданство не получали и, следовательно, не являетесь гражданином Эстонии".

По факту Игорь был детдомовцем, в школе-интернате он ночевал, там его одевали и кормили, покинуть здание без разрешения он не мог, да и идти ему было некуда. Но с точки зрения закона, как посчитал Департамент полиции и погранохраны, Игорь не жил в детском доме, поскольку в то время учреждение так не называлось.

Дело усложняло криминальное прошлое

На самом деле правительственное учреждение может закрыть глаза на ошибку и оставить гражданство Эстонии, если человек ведет законопослушный образ жизни, но Игорь был в прошлом судим и не один раз: в общей сложности до 2017 года у него было четыре действующих уголовных наказания (кража, мошенничество с компьютером, вождение в нетрезвом виде) и семь погашенных судимостей.

Вместе с юристами Андреем Вестериненом и Ольгой Вяйна из правового бюро Vesterinen Partnerid Егоров подал в суд на Департамент полиции и погранохраны. В мае этого года суд огласил приговор: частично удовлетворить жалобу истца и вернуть ему эстонское гражданство.

В судебном решении было пояснено, что, несмотря на статус школы-интерната, учреждение выполняло и функции детдома, и это подтверждается не только тем, что лишенный родителей Егоров жил там, но и тем, что впоследствии учреждение было переименовано. По оценке суда, какого-либо разумного довода не распространять действие закона 1995 года о предоставлении гражданства детдомовцам на детей, которых отправили в школу-интернат в связи с тем, что их родители были лишены родительских прав, нет.

Полиция до последнего не признавала ошибки

Департамент полиции и погранохраны не согласился, попытавшись оспорить решение в Окружном суде, но суд не удовлетворил апелляцию. Окончательно решение суда в возвращении Егорову гражданства вступило в силу 30 ноября.

Юрист Андрей Вестеринен, представлявший интересы Егорова в суде бесплатно, заявил, что не скрывает своей радости, поскольку это первый в Эстонии судебный прецедент такого рода.

«Данное дело я считаю очень важным в судебной практике. Теперь мы занимаемся активным поиском людей, которые были воспитанниками школы-интерната или детдома и были лишены эстонского гражданства или которым в эстонском гражданстве было отказано».