Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 36 лет

Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России по футболу Дмитрий Сычев объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет, сообщает NEWSru.
«Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается», - написал Сычев на своей странице в Instagram.
«Благодарю всех тренеров, с которыми пересекался - за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды - лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам - вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен!» - добавил он.
Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних – это холодное взвешенное решение, для других – мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я, скорее, из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко. Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается. Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался – за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды – лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам – вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах – это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаёмся на связи. Ваш Дмитрий Сычёв. #СычёвЗабей
C 2002 года Сычев провел 47 матчах за национальную сборную России, забив 15 мячей и выиграв бронзу чемпионата Европы в 2008 году. На клубном уровне играл за московский «Спартак», французский «Марсель», столичный «Локомотив», минское «Динамо», нижегородскую «Волгу», казахстанский «Окжетпес» и армянский «Пюник».