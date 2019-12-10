Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 36 лет

«Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается», - написал Сычев на своей странице в Instagram.

«Благодарю всех тренеров, с которыми пересекался - за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды - лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам - вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен!» - добавил он.