Вт, 10.12.2019
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  • Полиция разыскивает водителя, совершившего наезд на девочку в Ласнамяэ

Полиция разыскивает водителя, совершившего наезд на девочку в Ласнамяэ

Ляэнемере-теэ.

ФОТО: Toomas Huik

Сегодня примерно в 7:30 утра произошло ДТП в Таллинне, где у дома по адресу Ляэнемере-теэ, 66 неизвестный автомобиль наехал на 13-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Мужчина, управлявший автомобилем, предложил пострадавшей помощь, но так как сначала она отказалась от нее, уехал с места происшествия. Позже девочка обратилась в больницу.

 Просим всех, кто стал свидетелем этого ДТП, либо самого водителя позвонить в полицию по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19:). Также можно написать письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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