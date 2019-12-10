В отношении Анастасии Коваленко собираются начать исполнительное производство

Предприятие BLRT Grupp намерено возбудить исполнительное производство в отношении депутата горсобрания Таллинна Анастасии Коваленко, указывая на невыполнение ею судебного решения. Осенью 2017 года предприятие через суд добивалось от Коваленко публичного опровержения ее высказываний относительно результатов хозяйственного года BLRT за 2012 год.

В переданном BNS сообщении предприятие напомнило, что решением Таллиннского окружного суда от 03.10.2019 Анастасию Коваленко обязали опровергнуть ложные данные о BLRT Grupp в различных изданиях Äripäev на эстонском и русском языках, а также в цифровом архиве магистерских работ Тартуского университета.

Как отметило предприятие, по состоянию на полдень 10 декабря этого года Анастасия Коваленко в существенной мере не исполнила судебное решение. Помимо этого Коваленко не ответила на неоднократные запросы BLRT Grupp о ее неподчинении судебному решению.

«Анастасия Коваленко является депутатом Таллиннского городского собрания и заместителем председателя своей фракции, и игнорирование ею судебных решений не соответствует депутатскому статусу и не способствует укреплению ее общественного авторитета. Поскольку А.Коваленко отказывается от добровольного исправления своих ошибок и выполнения судебных предписаний, BLRT Grupp начнет в отношения Анастасии Коваленко как должника исполнительное производство», – подчеркнуло предприятие.

В начале ноября окончательно вступило в силу решение Таллиннского окружного суда по иску BLRT Grupp к Анастасии Коваленко об опровержении ее ложных высказываний, согласно которому Коваленко обязана опровергнуть ложные заявления о подтасовках в годовом отчете концерна за 2012 год, которые она допустила осенью 2017 года.

Вынесенное в октябре текущего года и в ноябре окончательно вступившее в силу решение Окружного суда является логическим продолжением принятого 19 марта 2019 года решения Госсуда, согласно которому нельзя оправдывать опубликованные в магистерской работе ложные утверждения академической свободой, так как и в магистерской работе ничья честь и доброе имя не могут быть очернены.