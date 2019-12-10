Больничная койка ФОТО: Elmo Riig/Sakala.

Органы опеки и попечительства подадут иск об ограничении родительских прав в отношении матери и отца пятилетней девочки, которая с рождения живет в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве. Накануне издание «Медуза» выпустило расследование об этом ребенке.

Решение суда, которое обязало родителей девочки забрать ее домой, вступило в силу еще в ноябре, однако они до сих пор этого не сделали, сообщил во вторник департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

«Учитывая, что судом установлено отсутствие уважительных причин у родителей не забрать ребенка, а родители все также не предпринимают никаких действий, чтобы забрать девочку, органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах. А в случае выявления дополнительных обстоятельств - и лишении родительских прав», - говорится в заявлении департамента.

В департаменте также заявили, что в рамках иска готовят ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении девочки и ее родителей.

Расследование «Медузы»

Накануне издание «Медуза» выпустило расследование о пятилетней девочке С., которая с самого рождения живет в стационаре перинатального центра и никогда не покидает его территорию.

Автор текста Катерина Гордеева рассказала, что у девочки нет серьезных проблем со здоровьем, однако ее родители убеждены, что она тяжело больна и должна постоянно находиться рядом с реанимацией.

По данным «Медузы», родители больше пяти лет оплачивали проживание ребенка в отдельной палате и работу двух круглосуточных нянь и запрещали бабушкам и дедушкам забирать девочку к себе.

Основатель и руководитель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер рассказал изданию, что сначала для госпитализации девочки были медицинские показания (девочка родилась раньше срока с низким весом), а потом родители не хотели забирать ее домой, называя разные причины.

Весной 2019 года клиника расторгла договор с родителями и обратилась в суд с требованием, чтобы ребенка забрали. Но девочка продолжает жить в перинатальном центре, поскольку клиника не может насильственно выставить несовершеннолетнего пациента на улицу, объяснял Курцер.

«Надеюсь, теперь ситуация поменяется. И у девочки появится шанс на жизнь в семье. Надеюсь, ее родные не испугаются и возьмут за нее ответственность. А если нет, найдется семья», - прокомментировала заявление столичного департамента руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.