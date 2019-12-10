Доброта душевная или вымогательство? Полиция проверяет мошенницу, помогавшую пожилым людям

Окружной прокурор Эве Соостар сообщила BNS, что Пыхьяская префектура возбудила два уголовных производства, в рамках которых выясняются обстоятельства недавних случаев возможного мошенничества.

«На сегодня никому подозрения не предъявлены. Если в ходе расследования станет ясно, что совершено преступление, прокуратура по итогам расследования предъявит обвинение и передаст уголовное дело в суд», – отметила Соостар.

В понедельник журналистка Катрин Луст на телеканале Kanal 2 в передаче "Kuuuurija" рассказала слушателям о деяниях Элоис-Катерин Хаавель, ранее известной как Лийз Хаавель.

30 ноября 2017 года Харьюский уездный суд признал Хаавель виновной в неоднократном мошенничестве в интернете, а также незаконном использовании чужих документов, приговорив ее к трем годам лишения свободы, из которых ей предстояло сразу отбыть шесть месяцев. Остальной срок был ей назначен условно с испытательным сроком в два с половиной года.

Хотя Хаавел сейчас отбывает условный срок и находится под надзором криминального попечителя, по утверждению ведущей передачи "Kuuuurija" она по-прежнему продолжает просить деньги у стариков.

По словам Соостар, суд не запретил Хаавель общаться с пожилыми людьми.

Харьюский уездный суд в марте 2014 года досрочно освободил Хаавель за девять месяцев до окончания срока наказания. Хаавель отбывала назначенное ей в 2010 году наказание сроком в четыре года и два месяца.

Освобождая Хаавел досрочно, суд учел состояние ее здоровья и то обстоятельство, что в ее семье подрастает трое несовершеннолетних детей, также суд верит, что Хаавел сделала соответствующие выводы из наказания и сможет быть законопослушной в дальнейшей жизни.

В то же время за год до этого уездный суд, не освободив Хаавель досрочно, посчитал, что хотя женщина работает в тюрьме швеей и прошла программы социальной помощи, в то же время она была неоднократно наказана в дисциплинарном порядке.

Согласно обвинению, в 2002-2005 годах Хаавель выманила четыре объекта недвижимости, шесть ноутбуков и один мобильный телефон и вместе с Райво Палмре (62) 400 000 крон у одного пожилого мужчины.

В суде Хаавель заверила, что на не совершала преступлений, а по доброте душевной помогала пожилым людям справляться с жизнью — возила их к врачу, ходила к ним домой делать уборку и приносила им еду.