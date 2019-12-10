За чей счет банкет: во сколько фермерам обошлось купить 101 игрушечный трактор для акции протеста?

В интервью BNS Сырмус сказал, что состоявшуюся во вторник акцию палата готовила пару недель и сумма расходов на нее прояснится позднее. «Но на самом деле важно не это, а каковы были ее цель и результат», - подчеркнул Сырмус.

Во вторник утром фермеры передали 101 члену Рийгикогу подарки — 101 маленькую модель трактора, произведенных в Китае.

По словам Сырмуса, подарки членам Рийгикогу обошлись в общей сложности в 505 евро, то есть, 5 евро за каждую модель. «Палата купила их в интернете по пять евро за штуку», – сказал он.

На моделях тракторов был написан призыв: «Поиграй со мной, а не с продуктами!», подчеркивающий важность более серьезного отношения эстонских политиков к проблемам сельскохозяйственного сектора.

«Мы принесли на Тоомпеа 101 игрушечный трактор, поскольку настоящий трактор — для настоящей работы, а не для широкомасштабных спектаклей. Вопрос, конечно, не в том, сколько тракторов собралось на Тоомпеа, а в отношении государства к сельским регионам и к сельскому хозяйству в целом», – сказал Роомет Сырмус.

По его словам, подаренные депутатам игрушки выражают разочарованность крестьян в том, как политики нарушают данные ими обещания.

«Крестьяне слишком много слышали обещаний от политиков, слишком часто получали обертку, в которой зияла пустота. Мы очень хотим верить, что для парламента и для Рийгикогу сельская жизнь и сельское хозяйство не третьестепенная тема. Так это или нет, выяснится по результатам переговоров Эстонии по теме выплаты равных с европейскими пособий эстонским крестьянам из средств ЕС в следующем бюджетном периоде, а также по объемам компенсаций крестьянам, намеченным госбюджетом 2020 года», – сказал Сырмус.

Целью проведенного во вторник на Тоомпеа пикета фермеров, организованного Аграрно-торговой палатой, было обратить внимание на несправедливо выплачиваемые эстонским крестьянам пособия.

В среду в Рийгикогу пройдет третье чтение госбюджета, где утвердят окончательный размер внутригосударственных сельскохозяйственных компенсаций на 2020 год. Разрешенный ЕС размер внутригосударственных компенсаций на 2020 год составляет до 15,3 млн евро.

С 12 по 13 декабря пройдет заседание Европейского совета, где обсудят долгосрочный бюджет ЕС на период 2021-2027.