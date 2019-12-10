Галерея: на шведском аукционе продают имеющую историческую ценность серебряную шкатулку из Эстонии

Всего через полгода после того, как серебряная шкатулка была подарена, советские оккупационные власти совершили государственный переворот в Эстонии, среди тех, кто подарил шкатулку, было несколько высокопоставленных городских чиновников, которые погибли во времена преступного режима.

На внутренней стороне крышки серебряной шкатулки выгравировано посвящение Таллиннской городской управы премьер-министру Улуотсу: «К 50-летию со дня рождения премьер-министра Юри Улуотса от имени Таллиннской городской управы, Таллинн, 13 января 1940 года». На шкатулке также выгравированы имена дарителей, среди них - старший мэр города Александр Тыниссон, мэр Таллинна Антон Уессон, городские советник Пеэтер Сисаск и Якоб Кентс.

Длина серебряной шкатулки - 25 сантиметров, ширина - 15 сантиметров и высота - 7,5 сантиметров. Шкатулка позолочена изнутри. Ее вес составляет 1812 грамм.

Организатор аукциона предлагает серебряную шкатулку по ориентировочной цене 25 000-30 000 шведских крон, то есть за 2400-2900 евро.

Юри Улуотс, владелец шкатулки, был премьер-министром Эстонии с 12 октября 1939 года по 21 июня 1940 года.

Единственному из его правительства ему удалось избежать ареста, он попытался в 1941 году назначить новое правительство, однако сделать этого не удалось, поскольку Германия не признала независимость Эстонии. В 1944 году Улуотс призвал граждан Эстонии приступить к вооруженной борьбе против советской оккупации. 20 апреля 1944 года он созвал Избирательное собрание заместителя президента. 18 сентября 1944 года, умирая от рака, Улуотс назначил правительство Отто Тифа и уехал в Швецию 20 сентября 1944 года, где умер 9 января 1945 года.

В последующие годы многие дарители шкатулки погибли в результате преступлений советской оккупации.

Александр Тыниссон был арестован НКВД после переворота 1940 года. 30 июня 1941 года Тыниссон был расстрелян в Батарейной тюрьме в Таллине.