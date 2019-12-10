Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло, есть пропавшие без вести

9 декабря на одном из самых популярных у туристов острове с действующим вулканом, который расположен в заливе Пленти у Северного острова, произошел мощный пепловый выброс на высоту более 3,6 км. На людей обрушились камни, раскаленный токсичный газ и пепел, передает Newsru.com.

По уточненным данным, во время извержения там находились 47 человек - граждане Австралии, США, Великобритании, Китая, Малайзии и Новой Зеландии, в том числе 37 пассажиров и один член экипажа круизного лайнера Ovation of the Seas, включая 24 австралийцев.

Без вести пропавшими остаются 8 человек. Полеты над вулканом полицейскими, военными и спасательными самолетами не выявили никаких признаков выживших. Из-за угрозы нового извержения полиция пока не может приступить к поисковой операции на острове.

Также RNZ рассказывает о настоящем герое, благодаря которому многие туристы на Уайт-Айленде остались живы. Менеджер White Island Tours Пол Кинги со своей тургруппой уже покинул остров, когда началось извержение. Узнав о случившемся, он на надувной лодке вернулся обратно и из кратера вулкана в тяжелейших условиях вывел около 20 человек.

Полиция Новой Зеландии приступила к уголовному расследованию после гибели людей в результате извержения вулкана на вулканическом острове, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Заместитель руководителя полиции Новой Зеландии Джон Тимс не сдал вдаваться в детали расследования, однако указал, что следователи тщательно изучат все обстоятельства произошедшего.

"Мы изучим, есть ли те, кто несет уголовную ответственность за то, что не удалось избежать жертв и пострадавших. Мы будем работать с уликами, говорить с людьми и проводить расследование", - указал Тимс.