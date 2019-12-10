Крупнейший в Эстонии производитель яиц годами терпит убытки

Dava, находящаяся в Лоо, недалеко от Таллинна, в течение последних четырех лет заработала в общей сложности более 3,6 миллионов евро, в то время как ее годовой оборот остался стабильным на уровне 8 миллионов евро, согласно годовому отчету.

Dava Foods является частью крупнейшего в Скандинавии концерна, специализирующего на производстве и продажи яиц, DAVA Foods Group, оборот которого в прошлом году составил 180 миллионов евро.

Совет директоров компании во главе с Владимиром Сапожниным пишет в своем последнем годовом отчете, что во второй половине 2017 года в Европе наблюдался дефицит яиц, так как в некоторых странах были обнаружены так называемые «ядовитые яйца» или яйца, зараженные фипронилом. Однако через шесть месяцев цены на яйца упали до 16 процентов.

Правление Dava также говорит о производителе яиц в Южной Эстонии Sanlind OÜ, которому пришлось уничтожить всех кур из-за обнаруженной в октябре прошлого года сальмонеллы. Поскольку исчез один крупный производитель, Dava смог продать больше яиц в конце года. Почему компания все еще убыточна, правление не уточнило.

Среди целей этого года - увеличить долю рынка в Эстонии. В марте 2019 года Dava Foods Estonia постиг удар, когда в одной из их курятников была обнаружена бактерия сальмонеллы, в результате чего производство яиц сократилось на одну пятую.

«Мы производим примерна на 50 000 яиц меньше обычного за день, в зависимости от эффективности откладки», - сказал руководитель предприятия Сапожнин. Однако финансовых убытков быть не должно, поскольку Dava Foods является скандинавской компанией, и яйца могут быть доставлять из концерна в Эстонию.