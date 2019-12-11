Исследование: жители Эстонии больше всего беспокоятся о своей недвижимости

«Статистика за пять лет четко демонстрирует, как уровень опасения жителей Эстонии в связи с несчастными случаями стабильно снижается во всех видах страхования», - отметила руководитель сферы рассмотрения ущербов ERGO Катерина Лепвальтс. Различных несчастных случаев больше всего опасаются женщины.

Больше всего участвовавшие в исследовании люди опасались, что может пострадать или сгореть их недвижимость. «Дом для жителей Эстонии очень важен. Того, что с ним что-то может случиться люди боятся даже больше, чем возможности стать жертвой уличного ограбления. В связи с возможным ущербом недвижимости беспокоятся около половины жителей страны, тогда как ограбления опасаются 27% ответивших», - сказала Лепвальтс.

Кражи со взломом боятся 43% респондентов. «На основании статистики ERGO мы можем успокоить людей: наиболее распространенные случаи причинения ущерба жилью связаны с затоплением – от прохудившейся трубы или протекающей крыши», - пояснила руководитель сферы рассмотрения ущербов.

В наибольшей степени за последние пять лет снизились опасения по поводу краж велосипедов: с 37% до 24%. «Меньше всего боятся кражи велосипеда, а больше всего беспокоятся в связи с уничтожением или повреждением личного имущества», - сказала Лепвальтс.

Ряд опасений респондентов связан с автомобилями. «Если угона боятся 25%, то несчастных случаев в связи с автомобилем целых 44% жителей страны», - отметила Лепвальтс. Пять лет назад эти показатели составляли, соответственно, 32% и 49%.

«К сожалению, люди делают очень мало, чтобы защитить себя от того, чего сами боятся. Люди предпочитают страховать свои машины и самих себя от ДТП, но при этом около половины домов в Эстонии сегодня не застрахованы. В результате масштабных пожаров некоторые семьи, к сожалению, остались без крова», - добавила Лепвальтс. Согласно статистике ERGO, страховые случаи происходят с каждым 50 клиентом жилищного страхования и каждым 20 клиентом дорожного страхования.