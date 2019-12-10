Правительство Латвии одобрило соглашение об уходе за границей с Эстонией

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства Латвии, напомнив, что 20 марта 1992 года Эстония и Латвия подписали соглашение о восстановлении государственной границы между обеими странами по линии, существовавшей до 16 июня 1940.

В 2001 году правительство Латвии одобрило карту и описание государственной эстонско-латвийской границы, а также заключительный протокол о новой демаркации границы.

В 2011 году латвийская сторона внесла предложение начать работу над соглашением, рассматривающим деятельность пограничных уполномоченных двух стран и меры по уходу за границей. Эстония поддержала это предложение, представители двух стран начали консультации по составлению соглашения.

К нынешнему времени составление текста соглашения подошло к концу и правительство Латвии во вторник уполномочило министра внутренних дел страны Сандиса Гиргенса подписать соглашение об уходе за границей.