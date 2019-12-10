Фермеры: ждем от правительства защиты в ЕС интересов эстонских крестьян

«Аграрный сектор Эстонии должен в очень неравной конкуренции состязаться с крестьянами других стран Европейского Союза», - отметил в переданном BNS пресс-релизе председатель совета Аграрно-торговой палаты Эстонии Олав Креэн.

По словам председателя совета палаты, прямые дотации, выплачиваемые из центрального бюджета ЕС в 2020 году будут на треть меньше среднего по сообществу и это обстоятельство тормозит усиление конкурентоспособности эстонских предприятий, развитие сельскохозяйственного сектора и пищевой промышленности.

Как отметил Креэн, неравная конкуренция между крестьянами ЕС складывается потому, что фермеры в Эстонии должны выполнять все строгие требования сообщества, но при этом ЕС выплачивает крестьянам других стран более крупные суммы компенсаций. «Это ставит под удар как нашу конкурентоспособность в долгосрочном плане, так и сохранение рабочих мест в сельских регионах Эстонии», - отметил Креэн.

«В результате проведенных переговоров выплачиваемые от ЕС сельскохозяйственные субсидии должны стать равными для крестьян в странах сообщества, чтобы и в следующие семь лет нам не пришлось бы терпеть совершенно неравную и нечестную конкуренцию», - добавил Креэн.

«Эстония вот уже 15 лет как член Европейского Союза, но к нашим крестьянам все так же относятся как ко второстепенным работникам. Мы ждем, что наше правительство переломит эту ситуацию», - подчеркнул он.

По его словам, равные компенсации из бюджета ЕС снижают потребность и в выплатах внутригосударственных субсидий. Вместе с тем, к требованиям Эстонии в ЕС будут прислушиваться, если и сама Эстония проявит готовность в рамках правил игры вносить свой максимальный вклад.

В среду в Рийгикогу пройдет третье чтение госбюджета, где утвердят окончательный размер внутригосударственных сельскохозяйственных компенсаций на 2020 год. Разрешенный ЕС размер внутригосударственных компенсаций на 2020 год составляет до 15,3 млн евро.

С 12 по 13 декабря пройдет заседание Европейского совета, где обсудят долгосрочный бюджет ЕС на период 2021-2027.