В Тарту в результате пожара погибла семья из пяти человек

В ночь на среду в Тарту в результате пожара в жилом доме погибла семья из пяти человек, сообщила Спасательного департамента.
Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице Койдутяхе в районе Ихасте поступил в Центр тревоги в 23.58. Позвонивший в Центр тревоги сосед также сообщил, что в доме проживает семья из пяти человек.
Первые пожарные прибыли на место происшествия за считанные минуты, но войти в горящее здание они смогли не сразу. Когда они наконец оказались внутри жилых помещений, в обугленных комнатах были обнаружены пять трупов. В результате пожара двое взрослых и трое детей.
Как сообщили спасатели, во время работы по тушению возгорания в доме был обнаружен протекающий газовый баллон, который вынесли на улицу.
Причины инцидента установят полиция и прокуратура.