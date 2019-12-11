Ср, 11.12.2019
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  • В Тарту в результате пожара погибла семья из пяти человек
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В Тарту в результате пожара погибла семья из пяти человек

В ночь на среду в Тарту в результате пожара в жилом доме погибла семья из пяти человек, сообщила Спасательного департамента.

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице Койдутяхе в районе Ихасте поступил в Центр тревоги в 23.58. Позвонивший в Центр тревоги сосед также сообщил, что в доме проживает семья из пяти человек.

Первые пожарные прибыли на место происшествия за считанные минуты, но войти в горящее здание они смогли не сразу. Когда они наконец оказались внутри жилых помещений, в обугленных комнатах были обнаружены пять трупов. В результате пожара двое взрослых и трое детей.

Как сообщили спасатели, во время работы по тушению возгорания в доме был обнаружен протекающий газовый баллон, который вынесли на улицу.

Причины инцидента установят полиция и прокуратура.

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