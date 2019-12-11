В Тарту в результате пожара погибла семья из пяти человек

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице Койдутяхе в районе Ихасте поступил в Центр тревоги в 23.58. Позвонивший в Центр тревоги сосед также сообщил, что в доме проживает семья из пяти человек.

Первые пожарные прибыли на место происшествия за считанные минуты, но войти в горящее здание они смогли не сразу. Когда они наконец оказались внутри жилых помещений, в обугленных комнатах были обнаружены пять трупов. В результате пожара двое взрослых и трое детей.

Как сообщили спасатели, во время работы по тушению возгорания в доме был обнаружен протекающий газовый баллон, который вынесли на улицу.