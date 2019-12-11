Рейтинги партий: поддержка EKRE продолжает снижаться

Как показывают данные очередного опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, поддержка партии EKRE продолжает снижаться.
Согласно опросам, проведенным в период с 11 ноября по 9 декабря, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 35,7% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 23,5% опрошенных.
Поддержка Консервативной народной партии снизилась до 13,5%. Это хужший показатель в этом году. За ней расположилась Социал-демократическая партия (9,7%). "Отечество" поддерживает 7% респондентов. За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 4,5 процента респондентов. Зеленых поддерживает 3,1 процента опрошенных.
Правящую коалицию поддерживает 45,4 процента, а оппозицию - 44% опрошенных.
В рамках исследования было опрошено 4000 граждан Эстонии.