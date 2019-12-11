Рейтинги партий: поддержка EKRE продолжает снижаться

Согласно опросам, проведенным в период с 11 ноября по 9 декабря, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 35,7% избирателей.

Поддержка Консервативной народной партии снизилась до 13,5%. Это хужший показатель в этом году. За ней расположилась Социал-демократическая партия (9,7%). "Отечество" поддерживает 7% респондентов. За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 4,5 процента респондентов. Зеленых поддерживает 3,1 процента опрошенных.