Десятки тысяч жителей Праги вышли на акцию против премьера Бабиша

Около 60 тысяч граждан Чехии вышли во вторник, 10 декабря, в центр Праги на акцию протеста с требованием отставки лидера движения "Акция недовольных граждан" (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра страны. Организовало акцию общественное движение "Миллион мгновений для демократии", поставившее Бабиша перед выбором: отставка до 31 декабря либо уход от руководства своей бизнес-империей.

Протестующие в Праге. ФОТО: MICHAL CIZEK/AFP

Если Бабиш не уйдет в отставку, крупномасштабные акции протеста будут проходить на регулярной основе, предупреждают оппозиционеры. В начале акции протеста организаторы объявили минуту молчания в память о шести погибших в результате стрельбы в больнице Остравы.

16 ноября на акцию с требованием отставки Бабиша в Праге вышло 250 тысяч человек. Организаторы приурочили ту демонстрацию к 30-летней годовщине начала "бархатной революции", которая положила конец коммунистическому режиму в Чехословакии. Тогда разгон студенческой демонстрации 17 ноября 1989 года послужил катализатором протестной активности граждан.

Бабиша обвиняют в мошенничестве

Массовые акции протеста против Андрея Бабиша начались в конце апреля. Его обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий Евросоюза в пользу холдинга Agrofert.

В 2006 году дочерняя фирма Agrofert - Inoba - приобрела под Прагой разорившееся сельскохозяйственное предприятие. На его земле был построен отель и центр отдыха "Гнездо аиста", на строительство которого использовались деньги, полученные Inoba от ЕС. Изначально эти субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Владельцами отеля стали родственники Бабиша.