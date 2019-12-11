Рийгикогу проголосует за итоговую версию государственного бюджета на 2020 год

Законопроект был направлен на третье чтение финансовой комиссией парламента, которая накануне приняла последние решения по предложенным в бюджет поправкам и утвердила распределение "крышевых денег" между партиями.

"Самая крупная поправка связана с увеличением внутригосударственных дотаций фермерам, которые вырастут на 5 млн евро [по сравнению с первоначальной версией бюджета]", - сказал председатель комиссии Айвар Кокк ("Отечество").

Его заместитель Марис Лаури из оппозиционной Партии реформ заявила, что партии правящей коалиции не обсуждали в Рийгикогу в бюджет по существу, а занимались распределением небольших денежных сумм между "своими".