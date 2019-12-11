Рийгикогу проголосует за итоговую версию государственного бюджета на 2020 год

Законопроект о государственном бюджете на следующий год поступит в среду на третье - заключительное - чтение в Рийгикогу, пишет Rus.ERR.
Законопроект был направлен на третье чтение финансовой комиссией парламента, которая накануне приняла последние решения по предложенным в бюджет поправкам и утвердила распределение "крышевых денег" между партиями.
"Самая крупная поправка связана с увеличением внутригосударственных дотаций фермерам, которые вырастут на 5 млн евро [по сравнению с первоначальной версией бюджета]", - сказал председатель комиссии Айвар Кокк ("Отечество").
Его заместитель Марис Лаури из оппозиционной Партии реформ заявила, что партии правящей коалиции не обсуждали в Рийгикогу в бюджет по существу, а занимались распределением небольших денежных сумм между "своими".
Составленный правительством проект госбюджета на 2020 год предусматривает рекордный объем расходов в размере 11,6 млрд евро при доходах в 11,8 млрд.