Стрельба на мосту Мустакиви: судебный процесс начнется с самого начала

В начале следующего года на пенсию отправится судья Харьюского уездного суда Виолетта Кываск. По этой причине судебный процесс по делу о стрельбе на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ придется начать с самого начала.

Конфликт между дорожным рабочим Дмитрием Дорошкевичем и жителем Ласнамяэ Артемом Кременским произошел вечером первого августа прошлого года. Дорошкевич шесть раз выстрелил в Кременского.

Первое судебное заседание состоялось 17 января этого года. В связи с плотным рабочим графиком судьи следующее заседание состоялось лишь 24 сентября. Осенью суд успел заслушать как показания потерпевшего, так и множественных свидетелей. После состоявшегося 31 октября заседания в очередной раз наступила продолжительная пауза, поскольку защитник Дорошкевича подал ходатайство, в котором попросил учитывать в качестве улики пробы ДНК, взятые в злополучную ночь с виска стрелявшего.

Если до сего времени существовала вероятность, что судья Виолетта Кываск успеет принять решение по данному делу до своего выхода на пенсию, то после подачи заявления со стороны защитника стало понятно, что это маловероятно. Сама Кываск уже подала ходатайство, чтобы рассмотрением дела занимался другой судья.

Процесс возобновится в новом году

Новым судьей по данному делу была назначена Анне Ребане, которая также занималась рассмотрением нашумевшим процессом по делу Сависаара. Ребане еще не назначила дату предварительного заседания, но уже понятно, что оно состоится в новом году.

По словам пресс-секретаря Харьюского уездного суда Вийвики Сиплане, в ситуации, когда рассмотрение дела передается другому судьи, весь процесс приходится начинать с самого начала. «Скорее всего, новому судье не придется повторно заслушивать показания всех свидетелей, но она может попросить повторно дать показания, если у него возникнут какие-то вопросы», - пояснила Сиплане.

Судья Виолетта Кываск отправится на пенсию 8 января следующего года. Президент Керсти Кальюлайд подписала указ об освобождении судьи от трудовых обязанностей 4 марта этого года.