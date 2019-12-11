США ввели санкции против главы МВД Грозного: обвиняют в массовых нарушениях прав человека

Вашингтон обвиняет Ирасханова в массовом нарушении прав человека, в частности, именно он, согласно заявлению, несет ответственность за внесудебную казнь 27 человек, совершенную полком патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, пишет DW.com.

Госдеп подчеркивает, что обеспокоен нарушениями прав человека в Чечне - внесудебными казнями, пытками, исчезновениями людей.

В июле 2017 года "Новая газета" опубликовала список из 27 человек, которые, возможно, были убиты в Грозном в ночь на 26 января 2017 года после задержания правоохранительными органами. Задержания проводились после убийства полицейского в декабре 2016 года, в чеченских СМИ тогда писали, что задержаны члены банды, связанной с террористической группировкой "Исламское государство".