Спасатели, мэр Тарту и премьер-министр выразили соболезнования близким погибшей при пожаре семьи

По словам Таммеару, в этом году в Эстонии при пожарах уже погибли 39 человек. «Ничто из того, что мы делаем, не вернет уже погибших. Но мы можем спросить, как мы можем предотвратить столь трагические события», - отметил он.

«Мы еще не знаем причин трагических событий этой ночи, но каждый из нас может сразу же заняться тем, чтобы подобное не повторялось. Мы можем осмотреть свой дом, посетить близких и убедиться в том, что у них есть исправный дымовой датчик. Что очаги отопления прошли проверку, а с электросистемами все в порядке. Проследить за тем, чтобы открытый огонь не оставляли без присмотра, особенно сейчас, в рождественское время, а печи растапливали с умом. Если дома есть камин, печь или газовый прибор, должен быть установлен и датчик угарного газа», - сказал Таммеару.

«Только вместе, помогая друг другу, мы сможем сделать общество безопасным и надежным», - сказал Таммеару.

Премьер-министр Юри Ратас также выразил соболезнования близким семьи, погибшей минувшей ночью при пожаре в Ихасте.

«Выражаю искренние соболезнование близким, друзьям и знакомых погибшей в тартуской трагедии семьи. Это болезненное и тяжелое событие, для описания которого не хватает слов. Склоняю голову в глубокой скорби», - сказал Юри Ратас.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, это трагедия, подобной которой в городе ранее не происходило. «Мы лишились молодой семьи с тремя маленькими детьми, мы шокированы произошедшим. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования близким погибшей семьи», - передала горуправа.

В ночь на среду, незадолго до полуночи, в районе Ихасте города Тарту загорелся двухэтажный деревянный жилой дом, погибла жившая в нем семья из пяти человек. Погибли мать, отец и трое детей.