Подробности тартуской трагедии: молодая пара с тремя сыновьями приобрела дом только в апреле

Совладельцами уничтоженного огнем дома были носившие одну фамилию 27-летняя Каролина и 38-летний Сергей. Они стали владельцами дома на улице Койдутяхе в апреле этого года. Судя по семейным фотографиям, у Каролины и Сергея было трое сыновей, пишет Tartu Postimees.

По словам соседки Ли Хейнонен, старший сын был первоклассником, среднему было четыре года, а младшему - полтора. Мать работала продавцом.

Хейнонен полагает, что к пожару мог привести перегрев. «Иногда замечала и около часа ночи, что дом топят. Насколько мне известно, здание было практически не утепленным», - рассказала соседка. Она добавила, что спальни находились на втором этаже.

Согласно строительному регистру, дом построили в качестве дачи в 1985 году. На портале недвижимости KV до сих пор можно найти неактивное объявление о продаже дома, в котором об отоплении и вентиляции сказано следующее: электрическое отопление, печное отопление и камин.

По словам руководителя по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, предположение соседки вряд ли является верным: «Согласно первоначальной информации, побывавшие на месте происшествия эксперты, исключили этот вариант». В то же время Кийк не захотел более подробно говорить о причине пожара, сославшись на начальную стадию расследования.