Пропавший более месяца назад мужчина найден мертвым в лесу

Полиция сообщает, что 60-летний Айвар был найден мертвым вчера, 26 января, в лесу деревни Паю, волость Валга. Собранные на данный момент доказательства не дают оснований предполагать преступление, однако точные обстоятельства смерти будут установлены в ходе экспертизы.

Напомним, что полиция начала поиски 10 декабря прошлого года, когда близкие Айвара сообщили, что он ушел из дома в Валга тем утром и не вернулся. Сообщалось, что у него проблемы со здоровьем и он может быть в опасности.