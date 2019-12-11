Пн, 27.01.2020
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  • Пропавший более месяца назад мужчина найден мертвым в лесу
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Пропавший более месяца назад мужчина найден мертвым в лесу

Фото иллюстративное

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Местный охотник нашел в лесу волости Валга труп пропавшего 10 декабря 2019 года мужчины.

Полиция сообщает, что 60-летний Айвар был найден мертвым вчера, 26 января, в лесу деревни Паю, волость Валга. Собранные на данный момент доказательства не дают оснований предполагать преступление, однако точные обстоятельства смерти будут установлены в ходе экспертизы. 

Напомним, что полиция начала поиски 10 декабря прошлого года, когда близкие Айвара сообщили, что он ушел из дома в Валга тем утром и не вернулся. Сообщалось, что у него проблемы со здоровьем и он может быть в опасности.

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