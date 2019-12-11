Ср, 11.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • Не оставляйте двери и окна открытыми: полиция предупреждает о потенциальных ворах

Не оставляйте двери и окна открытыми: полиция предупреждает о потенциальных ворах

Дверь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

За минувшую ночь в полицию поступило два сообщения, что в Пярнумаа неизвестные дергали за ручки входных и балконных дверей, пишет Geenius.

По данным стражей правопорядка, подозрительные личности могут передвигаться на автомобиле с латышскими номерными знаками. В полиции уточнили, что, по предварительной информации, злоумышленникам не удалось проникнуть в дома жителей Пярнумаа.

Жителей данного региона призывают не забывать запирать двери и окна.

Пярнуская полиция призывает сообщать о подобных инцидентах по адресу ain.kohv@politsei.ee или по телефону 112.

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