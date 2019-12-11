Не оставляйте двери и окна открытыми: полиция предупреждает о потенциальных ворах

За минувшую ночь в полицию поступило два сообщения, что в Пярнумаа неизвестные дергали за ручки входных и балконных дверей, пишет Geenius.
По данным стражей правопорядка, подозрительные личности могут передвигаться на автомобиле с латышскими номерными знаками. В полиции уточнили, что, по предварительной информации, злоумышленникам не удалось проникнуть в дома жителей Пярнумаа.
Жителей данного региона призывают не забывать запирать двери и окна.
Пярнуская полиция призывает сообщать о подобных инцидентах по адресу ain.kohv@politsei.ee или по телефону 112.